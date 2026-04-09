Poseban oproštaj Novaka Đokovića od Duška Vujoševića: Podijelio njegovu kultnu izjavu, želio da svi opet čuju

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković napisao je dirljivu poruku o Dušku Vujoševiću i podijelio sa svojim pratiocima njegovu čuvenu izjavu o tome kako se "pali mašina" u košarkaškom i bilo kom sportskom timu.

"Počivaj u miru, Duško. Hvala za sve što si dao srpskom sportu", napisao je Novak Đoković u oproštaju od Duška Vujoševića.

Na dan kada je preminuo najtrofejniji trener u istoriji Partizana, u 68. godini, najveći teniser svih vremena je na svom Instagramu podijelio jednu od čuvenijih Vujoševićevih izjava. Ona govori o tome kako se "pali mašina" i kako najviši stepen požrtvovanosti za saigrača čini tim nepobjedivim.

"Ubijeđen sam da ako se radi na način na koji smo mi radili, da dosta stvari u Srbiji mogu da budu na evropskom nivou. Tu je sljedeći kriterijum - da može da se pogriješi kakav je ko igrač, a može da se pogriješi još lakše u onom težem dijelu - kakav će ko igrač biti. Ali da ne smije da se pogriješi u tome kakav je čovjek. Prosto, tu moraju da budu ljudi koji su spremni ne da podnesu, već da isprave tuđu grešku", rekao je Vujošević, a podijelio Đoković.

"Čak i kada je neko pogriješio u izboru šuta, u smislu nekog egoizma i sebičnosti, da drugi igrač to ne treba da kritikuje. Već da se baci sprintom po loptu kao da je on napravio grešku. E, tada se pali mašina", jedna je od kultnijih Vujoševićevih izjava.

Duško Vujošević uvijek je isticao da je veliki navijač Novaka Đokovića i da je veliki poštovalac njegovih rezultata. To poštovanje je uvijek bilo obostrano, što je Nole i ovom porukom pokazao.

Možda će vas zanimati

