Dirljiv oproštaj Divca od Vujoševića: "Prvi si pravio igrače za NBA, bez tebe ne bih ušao u Kuću slavnih"

Izvor: MN PRESS

Velikan srpske i svetske košarke Vlade Divac (58) oprostio se od Duška Vujoševića, reagujući na vijest o smrti najtrofejnijeg trenera Partizana u Beogradu ovog utorka.

"Napustio nas je jedan od najboljih i najstrastvenijih Partizanovaca. Neizmjernu zahvalnost u mom košarkaškom razvoju, bez tebe sam siguran da ne bih ušao u Kuću slavnih. Bio si najvažnija stepenica u mojoj košarkaškoj karijeri. Ti si bio prvi trener koji je stvorio igrače iz Evrope za NBA. Bilo koji igrač da je došao kod tebe doveo si ih do njihovih najvećih potencijala. Strast i ljubav prema košarci i prema igračima koju si ti imao rijetko ko ima. Hvala ti za sve", objavio je Divac na Instagramu.

Slavni centar Partizana, Lejkersa, Šarlota, Sakramenta i reprezentacije sarađivao je sa Vujoševićem u Partizanu od decembra 1986. godine do 1989, u formativnim Divčevim godinama.

U tom periodu, Divac se potvrdio kao jedan od najboljih evropskih centara, osvojio pod Vujoševićevim vođstvom titulu prvaka Jugoslavije 1987 (kada je Vujošević imao samo 28 godina), zatim Kup Radivoja Koraća 1989. i učestvovao je pod Vujoševićem i na Fajnal-foru Kupa šampiona 1988. u Gentu, na kojem su crno-bijeli bili treći.

Nedugo poslije toga, Divac je otišao u NBA kao jedan od prvih Evropljana - i to baš u Los Anđeles Lejkerse Medžika Džonsona.

