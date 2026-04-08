Miško Ražnatović se oprostio od Duška Vujoševića: Objavio dirljivu poruku nakon smrti trenera

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović objavio oproštaj od Duška Vujoševića.

Izvor: MN PRESS

Evropska košarka izgubila je mnogo odlaskom Duška Vujoševića, jednog od najvećih trenerskih imena na našim prostorima. Nakon duge i teške bolesti preminuo je trener koji je godinama bio sinonim za uspjehe košarkaškog kluba Partizan, a cijeli košarkaški svijet oprašta se od njega. Među onima koji su imali dirljivu poruku je i agent Miško Ražnatović.

Jedan od najuticajnijih košarkaških menadžera u Evropi trenutno se nalazi u SAD, ali se preko društvenih mreža oglasio i otkrio detalje o odnosu koji je imao sa čuvenim trenerom. Vujošević je na početku karijere savjetovao Ražnatovića, a njegove klijente podizao na viši nivo kroz rad u klubovima.

"Ovo je bio baš posljednji susret, par dana nakon Božića. Gledali smo zajedno meč protiv CSKA, kluba, koji je sticajem okolnosti naš odnos, građen godinama, podigao na neki viši nivo.Teško je nabrojati koliko sam dobrih savjeta dobio na početku moje karijere od Duška Vujoševića, a još teže koliko je mojih klijenata, koje je njegov rad i posvećenost uzdigla do najvećih visina. Počivaj u miru Dule, a sigurno je da nikada nećeš biti zaboravljen", napisao je Ražnatović na društvenim mrežama.

Vujošević je trenersku karijeru počeo radom sa mlađim kategorijama davne 1976. godine, a 1982. godine preuzeo je OKK Beograd i preselio se u seniorsku košarku. Vodio je još i Mladost iz Zemuna prije nego što je postao pomoćnik u stručnom štabu Partizana - kluba koji će mu obilježiti karijeru.

Samostalno je vodio Partizan između 1987. i 1989. godine, jednu sezonu radio u Oksimesi, pa još jednu u Partizanu, a onda je godinu dana sedeo na klupi Crvene zvezde. Radio je još u Breši, Pistoji, Pezaru, bio savjetnik u podgoričkoj Budućnosti, vodio beogradski Radnički, pa ponovo sjeo na klupu Partizana. Crno-bijele je predvodio od 2001. do 2010. godine, a u jednom periodu uporedo je bio i selektor Srbije i Crne Gore, a zatim samo Crne Gore. Nakon angažmana u CSKA iz Moskve preuzeo je ponovo Partizan, a na kraju trenerske karijere vodio je Limož, bio selektor Bosne i Hercegovine, bio kordinator u ekipi Kluža i savjetnik u Studentskom centru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!