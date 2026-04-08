logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dule me trenirao u Zvezdi, učio me o srpskim slikarima": Saša Obradović ga zvao prije važnih životnih odluka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Trener Crvene zvezde emotivno govorio o Dušku Vujoševiću na dan smrti najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana.

Saša Obradović se oprostio od Duška Vujoševića Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Saša Obradović zahvalan je Dušku Vujoševiću na tome što ga je oblikovao kao čovjeka i igrača u važnim fazama karijere i života. Takođe, nikad mu neće zaboraviti i to što ga je upoznao sa prije svega srpskom umjetnošću.

"Kako da počnem... Od velikih trenera sam učio šta su posvećenost, profesionalizam i velika disciplina koja mi i danas pomaže… Jedan od tih velikih je i Dule Vujošević. Bio mi je trener u Zvezdi. U važnim momentima me je oblikovao kao čovjeka i kao igrača", rekao je Obradović za "Sport klub" na dan smrti Duška Vujoševića.

"Druga, koja je u tom momentu bila jako važna za mene - uveo me je u svijet umjetnosti. Upravo zbog njega kolekcija koju sam imao nije bila mala, mada je njegova bila znatno veća. Uz Duleta sam naučio mnogo prije svega o domaćim, srpskim slikarima. Imao sam prilike i da upoznam Voju Stanića (slikar i skulptor), Dule je bio njegov najveći kolekcionar", dodao je on.

Obradović je otkrio da se sa Vujoševićem konsultovao i tokom rada u inostranstvui.

"U inostranstvu, prije nekih važnih životnih odluka koje sam donosio, razgovarao sam sa Duletom - da li da idem ovdje ili ondje, kako da se ponašam prema igračima, ta vrsta savjeta. Pričali smo sve vrijeme, uvijek je gajio simpatije prema meni i stvarno je želio da mi pomogne".

Naglašava Zvezdin trener ogromnu posvećenost Duška Vujoševića.

"Prolazio sam kroz sve to iz prve ruke, znao sam sve igrače s kojima radio… Recimo, sjećam se kako se Daniloviću posvetio individualno, a i sa timom je imao tu ludačku posvećenost, ali i brigu o detaljima. Takvim pristupom - nemoguće je da ne ostaviš trag. Stvorio je generacije Partizanovih igrača koje su non-stop izlazile i imale šansu da uz njega izrastaju u velike igrače, njegov 'dril' je očvrsnuo i karakter i način razmišljanja tih igrača", izjavio je Saša Obradović.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC