"Sve što sam postao, nosi dio tebe": Bivši igrač Partizana otkrio potresnu priču o Duletu

Francuz Boris Dalo se potresnim riječima oprostio od legendarnog Duška Vujoševića.

Košarkaška javnost se oprašta od legendarnog trenera Duška Vujoševića, a sada se potresnom porukom oglasio Boris Dalo. On je jedan od stranaca koji se afirmisao u Partizanu kao mlad igrač, upravo pod palicom Vujoševića.

Dalo je za Partizan igrao u periodu od 2013. do 2015. godine, u Humsku je stigao sa 18 godina i jako teško mu je pala smrt čovjeka koji mu je pružio šansu i verovao u njega na samom početku karijere.

Kako je naveo, primio ga je u svoj dom kao člana porodice i to je nešto na čemu će mu vječno biti zahvalan.

"Dule, danas je teško pronaći prave riječi... Primio si me sa 18 godina u Partizan, kao mladog igrača punog snova, i otvorio si mi mnogo više od vrata jednog velikog kluba. Otvorio si mi vrata porodice", počeo je Dalo i nastavio:

"Vjerovao si mi od prvog dana. Vjerovao si u mene nekad i više nego što sam ja vjerovao u sebe. Naučio si me košarci, disciplini, radu, pobjedničkom mentalitetu, ali još važnije, naučio si me životu. Prenio si mi DNK Partizana: poštovanje, rad, ponos, ljubav prema dresu i prema ovoj zemlji.

Zahvaljujući tebi zavolio sam Srbiju. Naučio sam jezik veoma brzo da bi ti mogao da me razumiješ i da bih ja mogao da razumijem tebe. Jer naša povezanost je bila jača od riječi. Bila je iskrena, snažna i prava. Do te mjere da si me primio u svoj dom, u svoju privatnost, kao člana svoje porodice. To nikada neću zaboraviti. Obilježio si moju karijeru, ali još više moj život kao čovjeka. Sve što sam postao nosi deo tebe. Hvala ti za sve, Treneru. Počivaj u miru. Nikada te neću zaboraviti", stoji u potresnoj poruci Francuza.

