Francuski košarkaš Žofri Lovernj oglasio se ovog popodneva zbog smrti Duška Vujoševića.
Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini u Beogradu. Nažalost, Vujošević je izgubio životnu bitku pošto je sredinom prošlog mjeseca primljen u Urgentni centar zbog komplikacija izazvanih upalom pluća, a od njega se oprašta košarkaški cijeli svijet.
Vidjeli smo kako se oprostili Saša Đorđević, KK Partizan, a javio se i jedan od omiljenih stranaca u crno-bijelom taboru svih vremena, Žofri Lovernj - koji nije zaboravio Dušku Vujoševiću zajedničke dane u Humskoj.
"Počivaj u miru, generale": Žofri Lovernj se potresnom porukom oprostio od Duleta Vujoševića
"Duško Vujoševiću, nisi bio samo moj trener... Van porodičnog kruga, bez sumnje osoba koja je najviše uticala na moj razvoj. Oblikovao si me, vjerovao u mene i pomogao mi da postanem igrač kakav sam danas, ali još važnije - čovjek kakav sam postao", napisao je Žofri Lovernj na Instagramu.
"Zauvijek ću ti biti zahvalan za sve što si mi pružio. Počivaj u miru, generale. Nikada te neću zaboraviti", dodao je francuski košarkaš.
Ko je bio Duško Vujošević?
Duško Vujošević rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.
Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.
Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i Kluž.
