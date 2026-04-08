"Počivaj u miru, generale": Žofri Lovernj se potresnom porukom oprostio od Duleta Vujoševića

Francuski košarkaš Žofri Lovernj oglasio se ovog popodneva zbog smrti Duška Vujoševića.

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini u Beogradu. Nažalost, Vujošević je izgubio životnu bitku pošto je sredinom prošlog mjeseca primljen u Urgentni centar zbog komplikacija izazvanih upalom pluća, a od njega se oprašta košarkaški cijeli svijet.

Vidjeli smo kako se oprostili Saša Đorđević, KK Partizan, a javio se i jedan od omiljenih stranaca u crno-bijelom taboru svih vremena, Žofri Lovernj - koji nije zaboravio Dušku Vujoševiću zajedničke dane u Humskoj.

"Duško Vujoševiću, nisi bio samo moj trener... Van porodičnog kruga, bez sumnje osoba koja je najviše uticala na moj razvoj. Oblikovao si me, vjerovao u mene i pomogao mi da postanem igrač kakav sam danas, ali još važnije - čovjek kakav sam postao", napisao je Žofri Lovernj na Instagramu.

"Zauvijek ću ti biti zahvalan za sve što si mi pružio. Počivaj u miru, generale. Nikada te neću zaboraviti", dodao je francuski košarkaš.

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i Kluž.

