"Duško Vujošević nije bio samo trener": Dirljiv oproštaj Košarkaškog saveza Srbije

Košarkaški savez Srbije poslao je poslednji pozdrav trofejnom treneru Dušku Vujoševiću

Bivši i ujedno najtrofejniji trener Partizana Duško Vujošević preminuo je u 38. godini, poslije duge bolesti. Od legende i jednog od najomiljenijih u Parnom valjku redom se opraštaju kolege, bivši igrači, a emotivnom porukom oglasio se i Košarkaški savez Srbije.

"Sa velikom tugom, Košarkaški savez Srbije primio je vijest da nas je danas napustio jedan od najtrofejnijih košarkaških trenera u istoriji srpske košarke Duško Vujošević.

Duško Vujošević je rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici. Trenersku karijeru počeo je kao vrlo mlad, radeći sa mlađim kategorijama, a već sa 26 godina preuzeo je prvi tim Partizana, sa kojim je postigao najveće uspjehe i zlatnim slovima se upisao u istoriju trofejnog srpskog kluba i srpske i evropske košarke. Njegov karijeru obilježio je veliki broj asova koje je stvarao kroz predan rad, počevši od Predraga Danilovića i Aleksandra Đorđevića, pa sve do Nenada Krstića, Bogdana Bogdanovića i brojnih drugih velikih imena svjetske i evropske košarke i trofejnih reprezentativaca.

Na reprezentativnom planu, Duško Vujošević je kao trener juniorske reprezentacije SFR Jugoslavije osvojio Evropsko prvenstvo u Srbobranu 1988. godine, peto mjesto na Evropskom prvenstvu 1990. u Groningenu, prvo mjesto na Balkanijadi za juniore 1990. u Kalmati i četvrto mjesto na Svjetskom juniorskom prvenstvu 1991. godine u Edmontonu.

U proljeće 2003. imenovan je za selektora seniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore, sa kojom je na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojio šesto mjesto. Četiri godine kasnije izabran za selektora Crne Gore, sa kojom se plasirao na Evropsko prvenstvo 2011, a 2017-2018. bio je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na klupskom planu, pored Partizana čiji je najtrofejniji trener u istoriji i sa kojim je osvojio brojne šampionske naslove u nacionalnom prvenstvu (12), Kupu (5) i regionalnoj ligi (5), treće mjesto na fajnal foru Kupa Evropskih šampiona u sezoni 1987-1988. i prvo mjesto u evropskom Kupu Radivoj Korać u sezoni 1988-1989, a igrao je i u polufinalu Evrolige 2010, Vujošević je kao mlad trener vodio OKK Beograd, zemunsku Mladost i Oksimesu, kasnije kao dokazani stručnjak špansku Uelvu, Crvenu zvezdu, italijanske klubove Brešu, Pistoju i Skavolini, podgoričku Budućnost i SC Derbi, beogradski Radnički, moskovski CSKA, francuski Limož i rumunski Kluž.

Duško Vujošević nije bio samo trener, već i veliki pedagog i mentor svojim igračima, od kojih je stvarao vrhunske košarkaše.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Dule, vječna Ti slava i Hvala", stoji u posljednjem pozdravu Košarkaškog saveza Srbije.

