Sin Duška Vujoševića nastavio porodičnu tradiciju u Partizanu

Sin Duška Vujoševića nastavio porodičnu tradiciju u Partizanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Luka Vujošević (25), sin Duška Vujoševića, trener je u Partizanu, u kojem je njegov otac ostvario najveće uspjehe u karijeri.

sin duska vujosevica luka trener u partizanu Izvor: MN PRESS

Legendarni Duško Vujošević preminuo je ove srijede poslije duge borbe protiv teške bolesti i za sobom je ostavio suprugu Anu i sina Luku, koji je ovog marta zvanično postao dio Partizana kao pomoćni trener u omladinskim kategorijama.

Luka Vujošević je na taj način dobio i formalno zaposlenje u KK Partizan, u kojem je njegov otac najtrofejniji trener u istoriji. On je i prethodnih godina bio dio crno-bijelih, najprije u mandatu Željka Obradovića, a potom i Đoana Penjaroje. Ipak, to je bio volonterski posao, a od ovog mjeseca je zvanično član stručnog štaba mladih selekcija i zadužen za razvoj crno-bijelih talenata.

Na taj način on je nastavio porodičnu tradiciju i to u klubu za koji je Duško Vujošević ostao sinonim, jer je sjedio na klupi crno-bijelih četiri godine osamdesetih (od 1985. do 1987. kao pomoćnik, a potom dvije godine kao uspješni šef stručnog štaba), a onda ukupno još 12, u dva mandata od 2001. do 2015, tokom kojih je postao najtrofejniji u istoriji kluba iz Humske

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

