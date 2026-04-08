Duško Vujošević i te kako je uticao na košarkaški razvoj Bogdana Bogdanovića i to kapiten Srbije nikada nije krio.

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u Beogradu u 68. godini. Vujošević je legenda Partizana i znamo da je godinama imao problema sa zdravljem, a sredinom marta primljen je u Urgentni centar u Beogradu zbog komplikacija nastalih upalom pluća.

S obzirom na to da je pola vijeka bio trener, kroz njegove ruke prošli su mnogi košarkaški talenti, velika imena srpskog sporta, a jedno od najupečatljivijih je svakako Bogdan Bogdanović.

"Shvatio sam tek kod Duleta": Bogdan Bogdanović ga je zbog ovoga smatrao košarkaškim ocem

"Sjećam se da je Dule došao da gleda neku utakmicu, čini mi se protiv Hemofarma ili Radničkog. Ne mogu se sad sjetiti tačno ko je bio. Vidim da me onako gleda nekim čudnim pogledom i da me prati kako se zagrijavam, šta radim i tako dalje. Onda mi je on poslije toga rekao, kao "ti si strašan talent, ali ti mnogo moraš da radiš", rekao je Bogdan Bogdanović u jednom intervjuu o svojim počecima u crno-bijelima.

Iako je bilo trenutaka i kada nisu bili u najboljim odnosima, Bogdanović je rekao da je od Duška Vujoševića mnogo toga naučio i da to ne može da zaboravi.

"Kad sam počeo da radim sa Duletom, mislim da mi je on najviše pomogao u tom profesionalnom razmišljanju. Uopšte nisam znao šta to znači biti profesionalni košarkaš i koja je uloga profesionalnog košarkaša u društvu. Kod nas je bio taj problem što nije bilo edukacije igrača na najboljem nivou, nego 'ako je pravi, razviće se‘. Veliki broj igrača se uguši u tom prelasku iz juniorske u seniorsku košarku, izgube se jer ne shvataju da im tada košarka postaje jedina obaveza u životu".

"Dule me je naučio o tim osnovnim stvarima, šta je bitno u tome šta postaješ i kako se napreduje. Naučio me je koliko ti ponavljanja treba da bi ti jedan pokret ušao u automehanizam, da bi ti na utakmici to mogao da uradiš automatski, da ne razmišljaš", rekao je Bogdan.

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i Kluž.

