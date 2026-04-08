Od čega je umro Duško Vujošević? Mučili ga bubrezi i šećer, primljen u Urgentni zbog pluća

Duško Vujošević je dugo imao zdravstvenih problema i nažalost stigle su tužne vesti da je jutros preminuo.

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini u Beogradu. Vujošević je već godinama imao problema sa zdravljem i stanje se značajno pogoršalo. Prvo je dobio šećer, zatim su stradali kapilari, vene i na kraju bubrezi i godinama je bio na dijalizi.

Zbog toga je prošle godine Duško Vujošević imao i transplantaciju bubrega koja mu je urađena na jednoj klinici u Bjelorusiji, ali se njegovo stanje pogoršalo u martu ove godine.

Sredinom prethodnog mjeseca, Duško Vujošević primljen je u Urgentni centar u Beogradu zbog narušenog zdravlja. On je primljen upalom pluća i bio je stavljen na kiseoničku terapiju, gdje se situacija malo popravila, ali je zbog opšteg stanja i simptoma koji su se pokrenuli bio podvrgnut i kardiološkim ispitivanjima.

Vujošević je uz srčane probleme i upalu pluća imao i pomenute probleme sa bubrezima, zbog kojih je njegov oporavak tekao vrlo teško u posljednje tri nedjelje.

Ko je Duško Vujošević?

Duško Vujošević rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa posle kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, pre nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i na kraju Kluž.

