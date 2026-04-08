Duško Vujošević u društvu Miška Ražnatovića gledao jednu od posljednjih utakmica

Duško Vujošević u društvu Miška Ražnatovića gledao jednu od posljednjih utakmica

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Najtrofejniji trener u istoriji Partizana Duško Vujošević bio je posljednji put viđen na posjećenoj utakmici Mege protiv svog bivšeg kluba, CSKA Moskve.

Vijest o smrti trofejnog trenera Duška Vujoševića potresla je sve ljubitelje sporta u Srbiji i u regionu. Legendarni stručnjak izgubio je bitku sa teškom bolešću pluća i sa srčanim smetnjama, koji su se nadovezali na njegove ranije, velike zdravstvene probleme - bio je podvrgnut transplataciji bubrega i dugo je patio od povišenog šećera.

Praktično od svojih tinejdžerskih dana, Vujošević je cijeli život proveo u košarci i bio je potpuno u njoj sve do kraja. Početkom 2026. godine, 9. januara, pratio je iz prvog reda utakmicu Mege i CSKA Moskve, svog bivšeg kluba. Sjedio je u društvu svog agenta Miodraga Miška Ražnatovića i ispostavilo se da je to bio jedan od posljednjih njegovih javnih dolazaka na veće utakmice.

Vujoševiću je stanje naglo pogoršano u martu ove godine kada je morao da bude hospitalizovan. Prijatelji i dio košarkaške javnosti upućen u njegovo stanje dijelili su povremeno i šturo informacije o delikatnoj situaciji, bez želje da iz pristojnosti ulaze u detalje. Nažalost, za to vrijeme trajala je borba koju najtrofejniji trener Partizana nije uspio da dobije.

