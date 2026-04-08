"Mi smo iz Partizana, mi čitamo": Duško Vujošević je stvorio brojne igrače, dan danas su mu zahvalni

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Legendarni trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini, a o njegovim košarkaškim i pedagoškim metodama pričaće se zauvijek. Temperamentni stručnjak je znao od talenata da napravi igrače i ljude, a mnoga velika imena su mu zahvalna na strogom, ali očinskom pristupu koji ih je pogurao ka zvijezdama.

Vujošević je direktno zaslužan za mnoge velike karijere, prije svih kapitena Srbije i asa Los Anđeles Klipersa Bogdana Bogdanovića, a dalji spisak je podugačak. Pod njegovom palicom stasali su Novica Veličković, Vladmir Lučić, Milenko Tepić, Žofri Lovernj, Jan Veseli, Nikola Peković, Nikola Milutinov...

Pedagoške metode drugačije od svih

Nije se radilo samo o košarci, postizanju određenih ciljeva i rezultata, već o pogledu na svijet. Dušku je košarka bila stil života, a želio je da to prenese i na mlade momke.

"Pokušavao sam da od njih napravim neku vrstu elite koja ode u pozorište, koja čita. Nije išlo lako, ali na kraju, dva posto svih ljudi čita, pogotovo je to rijetkost kod mlađih generacija koje nemaju koncentraciju. Borio sam se za to. Kod nekih, kod Tepića, Lučića, to je postalo nešto njihovo, usvojeno, nešto što shvataju kao dio svojih prednosti i ističu. Lučić na pripremama reprezentacije kaže: 'Mi smo iz Partizana, mi čitamo'. A neki, iz drugih sredina, rasli su i razvijani u uvjerenju da čitati nije dovoljno muški, gajili su kulturu da onaj koji ne pije, taj je p… Pokušavao sam da napravim drugačiji kult sportskog života, nemoj da se napijaš, nemoj da se tetoviraš, uđi kompletno u imidž sportiste", rekao je jednom prilikom Vujošević.

Koliko su surovi bili treninzi Duleta Vujoševića nije bila tajna. "A i kada naporno trenirate, ne volite lako da gubite. Nekad sam htio napornim treningom da ih izvedem iz svježine, da bi se velikim brojem ponavljanja razvila automatizacija. Svi pokreti u košarci su stečeni refleksi, stiču se ponavljanjem, a gube se prestankom ponavljanja. A i naporni treninzi su važni da bi imali potrebu za odmorom, da ne bi vilenili i ponašali se, što kaže jedan moj bivši prijatelj, kao zumbuli. Izazovi su veliki, rano dođu do para, do popularnosti, je teška i mnogi im govore: 'Treba da se živi', ispričao je Vujošević u intervjuu za "Vreme".

