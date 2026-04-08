"Jedan od najboljih svih vremena": Pešić se oprostio od Vujoševića dirljivim riječima

Proslavljeni trener Svetislav Pešić lijepim riječima se oprostio od prijatelja i rivala Duška Vujoševića

Košarkaški svijet uzdrmala je vijest o smrti Duška Vujoševića. Proslavljeni trener Partizana preminuo je u 68. godini, a brojne kolege i igrači redom se opraštaju od legende. Isto je učinio i Svetislav Pešić koji je na najljepši način govorio o najtrofejnijem strategu Partizana.

Iako je Bajern krenuo na gostovanje Milanu u 37. kolu Evrolige, bivši selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić čuo je za potresne vijesti iz domovine. "Nekako ipak iznenada… Znam da je Dule imao probleme, ali u posljednje vrijeme se nekako stišalo", započeo je Pešić za Sport klub.

Na terenu rivali, van dvorane prijatelji. To je bila parola Pešića i Vujoševića. "Ja mislim da je Dule sigurno jedan od najboljih trenera u Evropi svih vremena. Danas se samo gledaju rezultati, pa proglašavaju po titulama samo ko je najbolji. On jeste pobjeđivao sa svojim timovima, naravno, ali njegovo najveće dostignuće ipak su igrači koje je otkrivao i stvarao", rekao je trener Bajerna.

"Nije odustajao od jugoslovenske metode treninga, bio je autentičan i vjerovao je u ono što radi, tu kod njega nije bilo kompromisa. Uvijek sam ga podržavao s tog aspekta. Jedan je od rijetkih koji je nastavio tu čuvenu jugoslovensku školu košarke. Odajem mu veliko priznanje."

"Njegova ogromna posvećenost prije svega košarci vjerovatno je uticala i na njegovo zdravlje. Nije se čuvao vjerovatno… Mi treneri ne razmišljamo o sebi, već o drugima – da druge učinimo boljima, i po tome je bio jedinstven", zaključio je Pešić za Sport klub.