Potresno pismo Partizana: "Nadali smo se da će pobijediti i ovu borbu"

Autor Nebojša Šatara
Fudbalski klub Partizan oprostio se od Duška Vujoševića.

fk partizan se oprostio od duska vujosevica Izvor: MN PRESS

Proslavljeni trener Duško Vujošević preminuo je poslije iscrpne bolesti. U 68. godini legenda Partizana se upokojila, a oproštaju od Duška Vujoševića stižu sa raznih strana. Tako se oglasio i Fudbalski klub Partizan koji je u emotivnom obraćanju istakao da Vujošević nije bio važan samo za košarku, već i u mnogim drugim segmentima.

"Fudbalski klub Partizan sa velikim bolom i tugom primio je vijest o preranom odlasku legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Znali smo da mu je zdravstveno stanje narušeno i nadali se da će uspjeti da pobijedi u najvažnijoj životnoj borbi, kao što je to uspijevao mnogo puta na terenu vodeći svoj Partizan. Na žalost nije uspio u tome i preminuo je u 68. godini.

Navijači Partizana neće ga pamtiti samo po velikom broju osvojenih trofeja, već i po velikoj srčanosti i borbi da svim sekcijama unutar Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, čiji je svojevremeno bio i bio predsjednik, bude bolje.

Tokom bogate trenerske karijere Dule je sa Partizanom osvojio pet šampionskih titula u regionalnoj ABA ligi, dvije titule šampiona Jugoslaviji, tri prvenstva Srbije i Crne Gore, a u šest navrata je predvodio crno-bijele do pehara u šampionatu Srbije. U riznici trofeja ima i dva Kupa Jugoslavije i dva Kupa Radivoja Koraća, a dva puta je odveo KK Partizan na završne turnire Evrolige, da bi trenersku karijeru završio u rumunskom Klužu.

U sezoni 2008/2009 zvanično je proglašen za najboljeg trenera u Evropi i dobio je priznanje Aleksandar Gomeljski, a bio je i selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Dule, hvala na svemu i počivaj u miru", stoji u pismu Fudbalskog kluba Partizan.

