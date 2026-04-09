"Volio sam ga, bio je istinski dobar čovjek": Veliki navijač Zvezde se oprostio od Vujoševića

Među svima onima koji se opraštaju od Duška Vujoševića je i srpski slikar Uroš Đurić, navijač Crvene zvezde koji je dobro poznavao legendarnog stručnjaka.

Košarka je ostala bez jednog velikana, pošto je nakon duge bolesti preminuo legendarni trener Partizana Duško Vujošević. Svojevremeno jedan od najboljih košarkaških stručnjaka u Evropi bio je cijenjen i poštovan zbog svega što je svojevremeno radio na klupi crno-bijelih, koji su u vrijeme njegovog mandata bili prava "fabrika igrača". Zbog toga ne čudi što se cijela Evropa opraštala od Vujoševića, računajući tu i njegove velike rivale.

Među onima koji su se prisjetili svog odnosa sa Duškom Vujoševićem je i srpski slikar Uroš Đurić, veliki navijač Crvene zvezde koji je svojevremeno pokušao da gradi košarkašku karijeru kroz mlađe kategorije Partizana. Na taj način upoznao je Vujoševića, sa kojim su mu se godinama kasnije ukrstili putevi jer je čuveni trener obožavao umjetnost i slikarstvo.

"Ovakvog ga pamtim, s nešto kraćom kosom i crnom kožnom jaknom ko serpiko il karlito brigante u proljeće 1979. kad se nas pet-šest petnaestogodišnjaka iz istog razreda pojavilo na Malom Kalemegdanu u želji da se oprobamo pod koševima. Testirao nas je i prihvatio. Zavoljeli smo ga. Imao je prirodan, mangupski neopterećen stav. Bio je jasan i direktan u pristupu i komunikaciji. Imao je samo 20 godina, al je ostavio snažan utisak noseći autoritet s lakoćom nekog kome se vjeruje. Poslije par mjeseci počeli smo sami da otpadamo jedan po jedan. Termini su za ono doba bili neuobičajeni, ponekad i u pola 10 uveče. Roditelji bi nas gledali u čudu. Mislio sam dugo da je to bio genijalan način da nas otkači a da se ne osjetimo odbačeno, međutim godinama kasnije mi je rekao da mu je klub samo to vrijeme davao na raspolaganje jer su druge kategorije imale prioritet. Za svega osam godina u svojoj 28. je dogurao do šampiona Jugoslavije sa seniorima u jedinom i nezaboravnom beogradskom finalu plej-ofa. Volio sam ga. Ostavio je dubok trag prije svega na ljude i u ljudima. Bio je istinski dobar čovjek. Nedostajaćeš", napisao je slikar Uroš Đurić, veliki navijač Crvene zvezde.

Vujošević je jednu sezonu svoje bogate karijere proveo na klupi Crvene zvezde, ali je daleko veći uticaj ostavio na istoriju košarkaškog kluba Partizan. Radio je sa mlađim kategorijama crno-bijelih, bio pomoćnik u stručnom štabu, a zatim u više navrata samostalno vodio tim do nekih od najvećih uspjeha u istoriji. Pored osvajanja trofeja u srpskoj i regionalnoj košarci, pod njegovom komandom Partizan je postao prepoznatljiv brend u Evropi, što je na kraju krunisano i odlaskom na Fajnal-for 2010. godine.