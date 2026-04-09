Kapiten Igokee m:tel o Dušku Vujoševiću: "Za mene je bio najveći"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Kapiten Igokee m:tel i bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević govorio je o uspomenama na Duška Vujoševića.

dragan milosavljevic se oprostio od duska vujosevica Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Partizana Dragan Milosavljević (36) imao je priliku da provede lijepe godine u crno-bijelom dresu, a posljednje tri sarađivao je baš sa Duškom Vujoševićem. Nije tajna da je legendarni trener crno-bijelih ostavio veliki trag i u karijeri popularnog Gagija, pa je košarkaš Igokee sumirao najljepše uspomene vezane sa nedavno preminulog Vujoševića.

"Duje je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći naš trener. Za mene, sigurno, najveći. Imao sam tu sreću da smo proveli tri godine u Partizanu. Poslije toga smo se stalno viđali i čuli, kad god smo mogli", započeo je Milosavljević za "ATV" iz Banjaluke.

"Definitivno - najveća draž s kojom sam ikad radio i jedan od najvećih ljudi koje sam upoznao u životu. Lično mi je mnogo pomogao, u mnogim životnim situacijama. Uvijek je bio tu za savjet, kad god sam imao neki problem, prvo sam njega zvao", rekao je Milosavljević koji je sa Vujošević bio šampion ABA lige i osvajač nacionalnog takmičenja.

Tim koji su u tom periodu činili Bogdan Bogdanović, Nikola Milutinov, Nemanja Gordić, Đorđe Gagić, Dejan Musli, Žofri Lovernj, Leo Vesterman, Davis Bertans... i dalje naglašava značaj koji je Vujošević ostavio na tim, na Partizan. "Bio nam je svima očinska figura, te tri godine u Partizanu. Juče smo pričali i stalno se prisjećamo, to su najljepše godine u karijeri, u životu."

"To je udarac za sve nas, teško je. Udarac je i za evropsku košarku. Definitivno je jedan od najvećih trenera i jedan od najfascinantnijih ljudi koje sam upoznao u životu", zaključio je Dragan Milosavljević.

Arena skandira Duletu Vujoševiću
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

