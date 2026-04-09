Nenad Lalatović poslije poraza od Partizana pričao o Dušku Vujoševiću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nenad Lalatović uputio je poruku saučešća zbog smrti Duška Vujoševića poslije poraza Novog Pazara.

lalatovic izjavio saucesce zbog smrti vujosevica Izvor: MN PRESS

Novi Pazar je izgubio od Partizana pred praznim tribinama na svom terenu (3:2). Poslije tog meča je izjavu dao Nenad Lalatović i posebno je pričao o smrti Duška Vujoševića.

"Srbija, Crna Gora i naša košarka izgubili su velikog čovjeka i jako mi je krivo. Bio je neko ko je bio poseban, gospodin Vujošević i izrazio bih saučešće njegovoj porodici. Neka počiva u miru", rekao je Lalatović u razgovoru za "Arenu sport".

Potom je pričao o meču na kom je viđeno pet golova, od kojih su neki bili zaista nevjerovatni.

"Partizan nije bio bolji, ali je pobijedio, nezasluženo. Realno je bilo neriješeno. Odigrali smo dobro bez pet igrača, nismo imali važne igrače koji su bili standardni i nosioci. Ovako odigrati bez njih... Primili smo ovakve golove, onda dva gola onakva u drugom dijelu, imali smo nekoliko stopostotnih šansi. Nismo uspjeli da pobijedimo. Partizanu želim sve najbolje u daljem prvenstvu", poručio je Lalatović.

Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana
Nenad Lalatović FK Partizan Duško Vujošević FK Novi Pazar

