Umalo tuča u Novom Pazaru: Poslije pobjede Partizana verbalni sukob Semira Alića i Stefana Mitrovića

Autor Nebojša Šatara
0

Susret Partizana i Novog Pazara završen je raspravom igrača oba tima, ali su srećom veći incidenti odmah prekinuti.

umalo izbila tuca na mecu partizan novi pazar Izvor: Arena sport

Partizan je pobijedio u Novom Pazaru 3:2 u 30. kolu Superlige Srbije. Susret u nacionalnom takmičenju završen je raspravom igrača oba tima na terenu, tik nakon što je meč završen, ali do većih incidenata nije bilo. Brzo su ostali igrači reagovali i spriječili bilo kakav vid tuče u Novom Pazaru.

Utakmicu u Pazaru obilježili su golovi, bilo ih je čak pet, a pobjeda je pripala crno-bijelima. 

Pozdravljali su se igrači i stručni štabovi, a onda je uslijedila rasprava Semira Alića i Stefana Mitrovića. Fudbaler Novog Pazara pričao je igraču Partizana oko kojeg se nalazilo nekoliko saigrača i mahao prstom, kao da prijeti gostu. Nije nijem ostao ni iskusni Mitrović, vrlo brzo je krenuo na Alića, ali su pored njega Saša Zdjelar, Mateja Milovanović, Stefan Milić i Milan Vukotić koji su brzo reagovali, pa se čitava situacija završila na guranju i riječima.

Pogledajte kako je izgledala rasprava na kraju utakmica Novi Pazar - Partizan: 

Pogledajte

00:33
Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana
Izvor: Arena Sport
Bonus video: 

Pogledajte

00:25
Jug skandira Blagojević Srđan, treneru FK Partizan
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

