Tanjga prozvao Veljka Paunovića, pecnuo i Zvezdu: "Ovo moram da kažem, neka se drugačije rješavaju stvari"

Trener Vojvodine digao glas poslije zauzimanja drugog mjesta na tabeli pred plej-of. Kritikovao najnoviju akciju selektora Veljka Paunovića i ukazao na to da Vojvodina ima neravnopravan tretman u odnosu na Zvezdu

Vojvodina je prošla kroz cilj ispred Partizana i kao drugoplasirana ušla u plej-of. Pobjedom protiv Radničkog na stadionu "Karađorđe" (3:2), ekipa trenera Miroslava Tanjge sačuvala je prednost u odnosu na crno-bijele i zakazala duel protiv "parnog valjka" na svom stadionu u 3. kolu plej-ofa, a taj meč mogao bi da ima ogroman značaj za konačan plasman i za prolaz u Evropu.

Poslije prolaza u plej-of sa drugog mjesta, Tanjga je podigao glas zbog akcije selektora Srbije Veljka Paunovića u toku pauze i okupljanja igrača iz Superlige. Ukazao je na to da bi Vojvodina trebalo da pošalje u tu selekciju petoricu startera, dok će, kako je rekao, Zvezda dati trojicu rezervista.

"Kao i svi, moramo imati slobodnih dana, malo nam pauza sa reprezentacijom utiče negativno. Nama odlazi pet igrača, a iz Zvezde ide tri i to koja nisu starteri. Neću da miniram tu ideju, ali nama je važno da imamo tu petoricu igrača. Mislim da to mora da se rješava u nekom drugom periodu, a ne pred plej-of. Sutra ćemo znati ko će ići, ali bih volio da svi reprezentativci, pa ćemo da vidimo ko će da ide iz Zvezde. Ja moram to da kažem, naših pet startera danas neće biti tu. Mi poslije pauze igramo sa Zvezdom, sa kojom u posljednje tri utakmice imamo dvije pobjede i remi i logično je da očekujemo pozitivan rezultat. Ne idemo tamo da se predamo. Prošli put su se igrači vratili jako umorni, nisam mogao da ih oporavim čitave sedmice. Drugačije moraju da se rješavaju neke stvari", zaključio je Tanjga.



