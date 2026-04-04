Kiks Vojvodine poslije drame u 90. minutu: "Nešto čudno se dešava"

Vojvodina je remijem sa IMT-om ostala na drugom mjestu Superlige, ali sada Partizan može da je prestigne.

Prava uspavanka viđena je na "Lagatoru" u Loznici i meč IMT-a i Vojvodine do samog kraja, a onda smo vidjeli dramu. Ipak oba tima su promašila svoje šanse u finišu i meč se završio podjelom bodova bez pogodaka.

Prvo je u 90. minutu Glišić u dresu IMT-a šutirao glavom na prazan gol, ali je Baros uspio da ga izbokira. U kontri je Džon Meri izbio jedan na jedan sa golmanom, ali je promašio i dva minuta kasnije je Dušan Žagar izašao ispred Merija i sačuvao bod IMT-u.

Vojvodina je sada druga na tabeli sa 59 bodova, ali ako Partizan pobijedi Čukarički u nedjelju prestići će je. IMT sa druge strane drži 12. mjesto sa 34 boda, a sa pobjedom su mogli da preskoče Javor, TSC i Radnički.







"Ne mogu da kažem da rezultat nije dobar. S obzirom na tok utakmice podjela bodova je pravedan rezultat. Nama ova pauza nije dobro došla. Bila je ovo čudna utakmica, morali smo dosta da rotiramo. Možemo da budemo zadovoljni i da živimo sa ovim rezultatom. Ja sam govorio da mi se ne sviđa atmosfera na treninzima. Nešto se čudno dešava. Malo smo se opustili na ovoj pauzi", rekao je poslije meča Miroslav Tanjga.

