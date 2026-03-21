Vojvodina ne da mira Partizanu

Vojvodina kod kuće pobijedila Napredak 4:1 i bar na nekoliko sati prestigla drugoplasirani Partizan na tabeli.

Fudbaleri Vojvodine ubjedljivo su pobedili Napredak (4:1) na svom "Karađorđu" i preskočili drugoplasirani Partizan bar do kraja njegove utakmice protiv Mladosti u Lučanima. Ekipa Miroslava Tanjge rutinski je savladala "otpisane" Kruševljane i ostvarila treću pobjedu u nizu, za odličan ritam uoči martovske pauze zbog utakmica srpske reprezentacije.

Izuzetno inspirisan protiv Napretka bio je krilni napadač Lazar Ranđelović, koji je u prvom poluvremenu namjestio dva gola (po jedan Aleksi Vukanoviću i Marku Veličkoviću), a potom je i sam pogodio za ubjedljivih 3:0 u 63. minutu. Veličković mu je uzvratio asistencijom, a onda je namjestio gol i Draganu Kokanoviću za konačnih 4:1 u 83. minutu. Napredak je u međuvremenu postigao utješni gol u 79. minutu, udarcem Nikole Bogdanovskog.

"Moram da priznam da smo ušli u ovu utakmicu dosta opterećeni. Te 'na papiru' unaprijed dobijene utakmice su jako teške. Bili smo daleko od igrača, malo neodgovorni, zato su stvorili neke šanse koji su mogle da budu golovi, ali to je kod našeg vođstva 2:0. Čestitam ekipi, nastavili smo niz, ovo je treća pobjeda u nizu. Idemo na pauzu, prijaće nam ova pobjeda i gledamo dalje poslije ove utakmice", kazao je poslije utakmice Miroslav Tanjga za TV Arena sport.







