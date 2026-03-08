Potop Partizana u Novom Sadu: Vojvodina nanijela crno-bijelima treći poraz u nizu

Novosađani su trijumfovali rezultatom 3:0.

Vojvodina je golovima Vukana Savićevića, Marka Veličkovića i Džona Merija pobijedila Partizan u Novom Sadu (3:0) i današnjem rivalu, koji je trenutno drugoplasirani, prišla samo na bod zaostatka.

Novosadski tim je do vođstva u derbiju na Karađorđu stigao u smiraj prvog dijela, u 43. minutu. Nestvaran pogodak postigao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, rezervista Vukan Savićević. Sa više od tridesetak metara udaljenosti raspalio je po lopti koja je imala izuzetno čudnu putanju, pa Miloš Krunić nije mogao ništa da uradi.

Djelovalo je da će meč biti završen minimalnim trijumfom Novosađana, ali su izabranici Miroslava Tanjge u nadoknadi drugog dijela dotukli rivala. U četvrtom minutu nadoknade Aranđel Stojković je u svom šesnaestercu faulirao Džona Merija. Sudija Srđan Jovanović nije imao nikakvu dilemu, a penal je u pogodak pretvorio Marko Veličković.

U preostalom vremenu do kraja susreta pretrpio je tim iz Beograda još jedan udarac, ponovo "sa kreča". Džon Meri je ponovo izborio jedanaesterac, ovog puta poslije faula Stefana Milića. Ovog puta je Kamerunac odlučio da šutira, matiravši Krunića za veliki trijumf Vojvodine, kojim se "zakuvala" borba za drugu poziciju u Superligi.

