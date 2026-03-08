logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop Partizana u Novom Sadu: Vojvodina nanijela crno-bijelima treći poraz u nizu

Potop Partizana u Novom Sadu: Vojvodina nanijela crno-bijelima treći poraz u nizu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novosađani su trijumfovali rezultatom 3:0.

Superliga Srbije Vojvodina Partizan 3:0 Izvor: MN PRESS

Vojvodina je golovima Vukana Savićevića, Marka Veličkovića i Džona Merija pobijedila Partizan u Novom Sadu (3:0) i današnjem rivalu, koji je trenutno drugoplasirani, prišla samo na bod zaostatka. 

Novosadski tim je do vođstva u derbiju na Karađorđu stigao u smiraj prvog dijela, u 43. minutu. Nestvaran pogodak postigao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, rezervista Vukan Savićević. Sa više od tridesetak metara udaljenosti raspalio je po lopti koja je imala izuzetno čudnu putanju, pa Miloš Krunić nije mogao ništa da uradi.

Djelovalo je da će meč biti završen minimalnim trijumfom Novosađana, ali su izabranici Miroslava Tanjge u nadoknadi drugog dijela dotukli rivala. U četvrtom minutu nadoknade Aranđel Stojković je u svom šesnaestercu faulirao Džona Merija. Sudija Srđan Jovanović nije imao nikakvu dilemu, a penal je u pogodak pretvorio Marko Veličković.

U preostalom vremenu do kraja susreta pretrpio je tim iz Beograda još jedan udarac, ponovo "sa kreča". Džon Meri je ponovo izborio jedanaesterac, ovog puta poslije faula Stefana Milića. Ovog puta je Kamerunac odlučio da šutira, matiravši Krunića za veliki trijumf Vojvodine, kojim se "zakuvala" borba za drugu poziciju u Superligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Vojvodina fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC