Damir Čakar donio važnu odluku o Partizanu: Mijenja najstandardnijeg igrača u ovoj sezoni

Na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu umjesto Marka Miloševića braniće Miloš Krunić, odučio je trener Damir Čakar.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan izgubio je posljednje dvije utakmice u Superligi Srbije i na njima primio čak pet pogodaka, pa je novi trener Damir Čakar doneo krupnu odluku pred gostovanje Vojvodini. Na utakmici koja se u Novom Sadu igra u nedjelju od 18.00 mjesto među stativama zauzeće Miloš Krunić (29) koji je tokom gotovo čitavog dijela sezone zamjena Marku Miloševiću.

Golman koji je u januaru 2024. godine stigao u Partizan kao slobodan igrač i od tada nastupio na samo šest mečeva sada će dobiti priliku da se izbori za mjesto startera, pa možda čak i završi sezonu kao prvi čuvar mreže tima iz Humske. To je jedna od najvažnijih odluka koje je Damir Čakar donio od kako je počeo njegov trenerski mandat u Partizanu - podjednako važna kao ona da se Gajas Zahid vrati u tim nakon sukoba sa Nenadom Stojakovićem.

Promovisanje Miloša Krunića u prvog golmana pred gostovanje Vojvodini je način da se ekipa "prodrma". Očigledno je crno-bijelima potrebna nova energija, a vidjećemo da li nju može da donese golman koji je možda i predugo čekao konkretniju šansu.

Mnogobrojni navijači Partizana smatrali su da je i ranije bilo prostora za Krunića, koji je ove sezone branio na gostovanju Oleksandriji u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu jer je Marko Milošević bio suspendovan. Zatim je šansu dobio na prvenstvenoj utakmici protiv IMT-a u petoj rundi Superlige i u prvom kolu Kupa Srbije protiv Mačve kada su crno-bijeli neočekivano eliminisani iz tog takmičenja.

Krunić je tri meča za Partizan zabilježio i tokom sezone 23/24, dok tokom prethodne takmičarske godine nijednom nije bio među stativama jer je povremeni reprezentativac Aleksandar Jovanović bio nedodirljiv među stativama. Pred dolaska u Partizan Miloš Krunić je kratko branio za Hadžer u Saudijskoj Arabiji, dok je u Srbiji čuvao mrežu Zemuna, Srema iz Jakova, Rakovice, Bežanije i Voždovca.

