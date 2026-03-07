Partizan ima 2 problema pred Vojvodinu: Damir Čakar otkrio i detalje o jednom povratku

Trener Partizana Damir Čakar otkrio detalje o povredama svojih fudbalera pred gostovanje Vojvodini.

Fudbaleri Partizana izgubili su meč protiv Crvene zvezde (3:0), dobili novog trenera jer je umjesto Nenada Stojakovića na klupu sjeo Damir Čakar, pa izgubili od OFK Beograda (2:1) u Humskoj. Nakon veoma turbulentnih dana, izlaz iz krize moglo bi da bude gostovanje ekipi Vojvodine u Novom Sadu, gdje će se voditi borba za drugo mjesto na tabeli.

Utakmicu na stadionu "Karađorđe" najavio je Damir Čakar. On pred meč ima probleme jer je povrijeđen Saša Zdjelar, na bolove se žali Gajas Zahid, a još nije u potpunosti spreman Nemanja Trifunović. Ipak, trener Partizana očekuje da dvojica pomenutih igrača budu u konkurenciji za ovaj veoma važan meč.

"Imamo sitnih problema, Saša Zdjelar je pod upitnikom, ima povredu zadnje lože. Vidjećemo zadnji trening pred utakmicu. Ali, sem Zdjelara, misim da će svi biti u ekipi", istakao je novi trener Partizana, kojem će meč u Novom sadu biti drugi na klupi crno-bijelih.

Nakon nešto duže pauze vraća se krilni napadač Nemanja Triifunović, koji je prije povrede imao veoma značajnu ulogu. Očekuje se da i nakon oporavka od povrede Trifunović, potencijalni reprezentativac kod Veljka Paunovića, zauzme mjesto u timu Partizana.

"Velika je stvar što se Nemanja vratio normalnim treninzima. To je pojačanje u ovom momentu. Bio je povrijeđen dva mjeseca, počeo je normalno da trenira. Ozbiljan je momak, igrao je odlično, sutra ćemo vidjeti što se tiče njegovog zdravstvenog stanja - koliko će moći da pomogne. Očekujte ga sutra", ispričao je Čakar.

Za kraj, trener Partizana se dotakao i situacije oko Gajasa Zahida. Fudbaler koji je bio precrtan kod Nenada Stojakovića dobio je novu šansu nakon promjene trenera, ali

"Realno, mislim da je teško. I on ima nekih problema, žalio se da ga boli, da li je primicač u pitanju. Imao je i on veliku pauzu, videćemo... I on je u konkurenciji, ušao je i imao minutažu, šteta što nismo i on i ja nagrađeni onim golom", poručio je Čakar.

Meč Vojvodina - Partizan igra se u nedjelju od 18.00 na stadionu "Karađorđe". Utakmica ima izuzetan značaj za oba tima, pošto su Vojvodina i Partizan izgubili posljednja dva prvenstvena meča. Razlika na tabeli je četiri boda, pa će na talonu biti i drugo mjesto u Superligi Srbije.

