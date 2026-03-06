"Neću više da se obazirem na tu grupu ljudi": Tanjga pred Partizan samo o njima nije htio da priča

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga najavio je meč protiv Partizana u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Novo kolo Superlige Srbije donosi i novi derbi - fudbaleri Vojvodine dočekaće Partizan u meču koji bi mogao da ima presudan uticaj na borbu za drugo mjesto na tabeli. Partizan trenutno ima četiri boda više od Vojvodine, pa se Novosađani nakon prolaska u polufinale Kupa Srbije nadaju nastavku bolje serije.

Oba tima su poražena na posljednja dva meča u domaćem prvenstvu, zbog čega je Miroslav Tanjga svjestan da bi ovaj meč mogao da posluži za izlazak iz krize. Takođe, on se ponovo osvrnuo na navijače sa kojima je "ratovao" prije nekoliko dana - iako se zna da je "Firma" otkupila karte za zapadnu tribinu i podijeliće ih domaćim pristalicama.

"Želim da čestitam našem klubu 112. rođendan i da nastavi da raste u ovom tempu. Trofeji nisu nedostajali kroz istoriju, a mi koji smo sada u klubu treba da se trudimo da tu riznicu trofeja uveličamo. Mogu da kažem da mi sa svoje strane radimo svi na tome. Na današnju konferenciju došli smo u skoro punom sastavu, tu su bivši asovi koji su imali priliku da igraju protiv Partizana i znaju šta je taj derbi. Tako želimo da stavimo akcenat na to koliko nam je ova utakmica bitna. Ovaj meč je u momentu u kom se nalazimo i mi i Partizan, više nego bitan. Mi smo možda malo opušteniji, jer smo prije nekoliko dana na kraju dobili utakmicu koja nam je do sada bila najbitnija. Hvala Bogu da smo prošli na jedan dosta težak način. Moglo je da bude i drugačije s obzirom na šanse. I meni je to dobar znak, jer kada stvarate šanse, promašite penal u 96. minutu, obično takve utakmice izgubite. Mi smo dobili ubjedljivo na penale, na čemu treba da se zahvalimo našem golmanu Matiji Gočmancu. Ali to je jedan znak, da se polako vraćamo. Mi sada moramo da opet vjerujemo u sebe i svoje mogućnosti, što se malo u posljednje vrijeme izgubilo. Na ovoj poslednjoj pokazali smo da se vraćamo, ali moramo da nastavimo u tom ritmu, da budemo agresivni, samouvjereni. Taj problem imaju i igraču Partizana, ali nećemo o njima. Svako ima svoje probleme i oni svoje rješavaju kako znaju. Mi imamo dovoljno naših, Petrović je pod znakom pitanja, isto kao i Crnomarković, tako da imamo problema, ali ne tražimo alibi. U meč ulazimo kao i u svaki do sad, ali ipak je ovo derbi. Mislim da smo spremni, Partizan je možda malo odmorniji, to ne smije da utiče na neku lošu predstavu", rekao je Miroslav Tanjga.

Svjestan je trener Vojvodine da probleme u ovom trenutku imaju i njegov klub i Partizan, ali meč u prvenstvu vidi kao priliku za izlaz iz krize. Ukoliko bi došli do pobjede, fudbaleri Vojvodine prišli bi na samo bod zaostatka Partizanu, koji je trenutno drugoplasiran.

"U nekoj krizi smo i mi i Partizan, a mi smo imali šansu da podignemo samopouzdanje u Kupu Srbije, a plasman u polufinale je veliki uspjeh. O Partizanu ne bih da trošim riječi, veliki je klub. Nas prati ta neefikanost, pored svih tih problema, ali sve ima početak i kraj i ja se nadam da je tome došao kraj. Sutra ćemo nastaviti da radimo na tome. Optimista sam da smo prebrodili krizu i to ćemo vidjeti u nedelju poslije utakmice", ispričao je Tanjga i dodao:

"Nama je imperativ da pobijedimo Partizan, jer im dolazimo na bod, ali ima još dosta utakmica. Mi moramo svaku šansu da iskoristimo. Uvijek postoje prepreke, kao i sada, izgubili smo dvije utakmice, pa su se poremetili planovi. Da smo pobijedili, već smo mogli da budemo ispred Partizana. Sada opet treba da pokažemo da možemo svakog da pobijedimo. Da igramo na rezultat i da budemo takmičari. Nekada nam taj ritam nedostaje i onda nam se dese porazi kao ova dva. Momci su svjesni da ovu sezonu imamo šansu da budemo drugi, ali ne smijemo da zaboravimo da je naš cilj bio da izborimo Evropu. Moramo da budemo realni, da smo u posljednjih godinu dana ostali bez šestorice važnih igrača. Nema opuštanja, primarni cilj je Evropa, a svaka šansa da uradimo nešto preko toga, moramo da je iskoristimo. Mi smo u posljednjem kolu prošle godine ostali bez Evrope, mi smo im čestitali, a nadamo se da će i oni nama čestitati ako sutra pobijedimo".

Nakon meča protiv Trajala trener Vojvodine je govorio o navijačima koji ne navijaju za Vojvodinu već protiv nje, a veoma oštar bio je tada i na konferenciji za medije. Miroslav Tanjga se na te komentare osvrnuo i u najavi meča protiv Partizana.

"Mi srećom imamo mnogo, mnogo navijača koji su uvijek uz nas i neću da se obaziremo na tu malu grupu ljudi koji su uvijek protiv ekipe. Naš skor je u posljednjih godinu dana i više nego zadovoljavajući i naši pravi navijači to prepoznaju. Svako ima pravo da bude nezadovoljan, kao što i mi imamo pravo da mislimo šta mislimo, ovo je demokratija. Ali, život nije samo bajka, ima i kiše i sunca i nemam šta da dodam. Veliki broj Novosađana navija za ovaj klub, a mi ćemo se truditi da dobrim igrama i pobjedama pridobijemo naklonost svih", izjavio je trener Vojvodine.

Osvrnuo se Miroslav Tanjga i na probleme koje Vojvodina ima u odbranu. Tokom januarskog prelaznog roka prodata su dvojica defanzivaca, jedan igrač iz odbrane trenutno je povrijeđen, timu je potrebno i malo vremena da se uigra. Zbog toga novosadski tim prima mnogo golova u posljednje vrijeme.

"Promijenili smo dva čovjeka u odbrani, otišli su Sičendže i Bukinac i momcima je potrebno vrijeme da se prilagode, da steknu iskustvo. Moramo da se prestrojavamo, eto sada nije bilo Njegoša. Da smo ostali u istom sastavu, možda se to ne bi desilo. Prije kada se tako nešto dešavalo, bili smo opušteniji, jer smo imali dovoljnu zalihu bodova, a treba da se borimo uvijek jednako i kada se na svakoj utakmici budemo isto borili, jednako željeli, rezultati neće izostati. Ali ti padovi dešavaju se svim ekipama, u ovoj ligi ako niste na 100%, ne možete da pobjeđujete stalno. Ja se nadam da će poslije Trajala igrači biti u manjem grču. Promašili smo mnogo šansi, a onda mora da se desi i da odbrana malo popusti. Jer, odbrana nije samo pozadi, odbranu igra čitav tim", zaključio je Miroslav Tanjga pred meč protiv Partizana.