"Na kraju me je malo i sramota": Trener Partizana slomljen nakon debakla u Novom Sadu

Trener FK Partizan Damir Čakar oglasio se nakon poraza od Vojvodine u Superligi Srbije.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Fudbaleri Partizana upali su u strašnu krizu - protiv Vojvodine u Novom Sadu upisali su treći uzastopni poraz (3:0) u Superligi Srbije, a novosadski tim lako je izašao na kraj sa gostima iz Beograda. Bio je ovo drugi meč na klupi za nekadašnjeg fudbalera Partizana Damira Čakara, kojeg je nakon OFK Beograda savladala i ekipa Vojvodine.

Nakon utakmice na stadionu "Karađorđe", Čakar je u nekoliko rečenica pokazao koliko mu je teško pao poraz od Vojvodine. Istakao je da ga je sramota jer Partizan nije navikao da ovako ubedljivo gubi mečeve.

"Vidite, utakmicu je odlučio evrogol u prvom dijelu. Mislim da je sve na kraju bilo pad koncentracije. Žao mi je zbog svega. Na kraju me je malo i sramota, jer je previsok rezultat. Mi smo Partizan, nisam navikao da ovako gubimo utakmice. Čestitke Vojvodini na pobedi", rekao je u kratkom obraćanju nakon ubjedljivog poraza Partizana trener Damir Čakar.

Daleko opširnije izdanje imao je trener Vojvodine Miroslav Tanjga, koji je mogao da bude prezadovoljan ostvarenim rezultatom. On je govorio o potpunoj kontroli koju je njegov tim imao na ovom meču, ali i o tome da je ekipa Vojvodine malo razmazila navijače.

"Mi smo već jedan poklon dali u Kupu Srbije. Tom pobjedom smo počeli da se vadimo iz krize. Znači da smo tada bili u pravu. Možemo da kažemo da je ova pobjeda poklon Novosađanima. Bili smo dio njihove proslave, sad oni naše... Možda je naše slavlje malo ubjedljivije. Protivnik nema šta da doda, bili smo bolji i kontrolisali utakmicu. Ljepota je kad igrači urade ono što smo spremili na treninzima. Sigurno je sve što radimo dio taktike. U nekim trenucima ekipa zaspi, tako smo u prethodne dvije prvenstvene utakmice. To je bio više nego loš dan. Protiv Novog Pazara ne bismo izgubili sa ovom željom. Kada voda dođe do grla... Ekipa se opuštala. Malo smo i razmazili publiku pobjedama protiv Zvezde i Partizana. Kult se vraća pobjedama. Ovo je dobar znak za buduće utakmice, za plej-of. Volio bih da publika bude zadovoljna, da uvijek bude ovakva atmosfera", rekao je Tanjga.

