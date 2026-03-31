Prvi čovjek Vojvodine Dragoljub Zbiljić zaprijetio Zvezdi i otkrio da Vojvodinu smatra boljom od Partizana.

Fudbalski klub Vojvodina bilježi dobre rezultate u tekućoj sezoni - trenutno su drugoplasirani u Superligi i igraće polufinale Kupa Srbije. Eventualni trofej, uz drugo mjesto u prvenstvu, bili bi ispunjenje ciljeva koje je novosadski klub sebi postavio, ali... Vojvodinu ni to ne bi zadovoljilo, jer u narednim sezonama planiraju još veće uspjehe.

Predsjednik kluba Dragoljub Zbiljić smatra da je Vojvodina nadmašila Partizan i da bi za godinu ili dvije mogla da dostigne Crvenu zvezdu! Zbog toga već planira naredne poteze u klubu, a to su povećanje budžeta i angažovanje dvojice igrača koji bi bili zvijezde u Superligi Srbije!

"Vojvodina ima budžet 11 miliona evra, s tim da će sljedeće sezone biti 14,5 miliona. Ove ne možemo da uzmemo titulu, što je bio cilj, ali nastavljamo podizanje budžeta, uz jačanje omladinske škole u koju ulažemo. Na ljeto imamo ideju da dovedemo dva zvučna pojačanja, ne samo za klub, već i Superligu", rekao je Dragoljub Zbiljić na panelu "Klupski sport kao generator rasta" i dodao: "Daleko smo ispred Partizana, dok smo na dvije oktave od Crvene zvezde. Velika razlika je u budžetu, potrebno nam godinu-dvije da ih stignemo."

Vidi opis "Treba nam godinu-dvije da stignemo Zvezdu": Zbiljić objasnio koliko je Vojvodina bolja od Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Tokom prethodnog perioda Vojvodina je bila u centru pažnje i zbog veoma atraktivnog poteza koji je povukla, kada je na mečeve novosadskih crveno-bijelih počeo da dolazi Bogdan Ilić - publici sa interneta poznat kao Baka Prase. Zbiljić smatra da je to bio pravi marketinški potez kluba.

"Potreban je marketing. Hvala Baki Prasetu, to je bio sjajan marketinški potez Vojvodine. Doveli smo mnogo mladih na utakmice, punimo stadione, dolazimo do pobjeda... Praktično imamo četiri-pet hiljada gledalaca svaki put kada smo domaćini. Nadam se da će taj trend da se nastavi", rekao je prvi čovjek Vojvodine.

Prisjetio se Zbiljić i jednog detalja iz prošlosti. Zbog toga što je u napadu Vojvodine bio Jovan Milošević, na pozajmicu u Sampdoriju morao je da ode Mihailo Ivanović, sadašnji fudbaler Milvola i povremeni reprezentativac Srbije. Uprkos tome što je dva puta napuštao Vojvodinu, Ivanović je jedan od onih koji vjeruju u projekat novosadskog kluba!

"Ivanović nije igrao, jer je na njegovom mjestu bio Jovan Milošević. Ja sam ga lično zamolio da ode na pozajmicu u Sampdoriju, a onda kad se vratio, imao sam teške razgovore sa trenerom da se vrati u ekipu. Evo ga sad, igra u Čempionšipu. Kad smo prošle sezone ostali bez Evrope u posljednjem kolu, porazom od Partizana, on je bio prvi koji me zvao. Sav uplakan, molio me da nastavimo sa projektom i da se to ne raspadne. To je jedan od mojih najvećih uspjeha", zaključio je Zbiljić.