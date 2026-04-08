Vojvodina završila ispred Partizana: Crno-bijelima nisu pomogli ni poništeni golovi u Novom Sadu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Pobjedom u 30. kolu Superlige Srbije Vojvodina obezbijedila drugo mjesto pred plej-of.

Vojvodina druga u prvenstvu Srbije Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Radnički iz Niša (3:2) u 30. kolu Superlige Srbije, a to znači da će tim sa stadiona "Karađorđe" u plej-of sa druge pozicije. Novosadska ekipa uspjela je da odbrani prednost koju je na tabeli imala u odnosu na Partizan, razdvojila dva najveća srpska kluba i zakazala gostovanje Zvezdi u prvom kolu doigravanja za šampionsku titulu.

Vojvodina je stigla do prednosti preko Marka Veličkovića koji je pogodio u 21. minutu meča, a to je bio i rezultat na poluvremenu utakmice u Novom Sadu. Gosti iz Niša poravnali su rezultata kada je Isah Abas pogodio mrežu u 56. minutu utakmice, a u narednih šest minuta vidjeli smo dva pogotka domaće ekipe - pogađali su Aleksa Vukanović i Vukan Savićević. Peti gol na utakmici postigao je Mateja Radonjić, ali Nišlije nisu imale snage za više od toga.

Treba istaći i da su na ovom meču poništena čak tri gola krilnog napadača Vojvodine Lazara Ranđelovića. Nekadašnji fudbaler Radničkog iz Niša i povremeni reprezentativac Srbije nije imao sreće da se upiše u listu strijelaca, jer je nakon svakog pogotka sudijski tim odlučivao da nije sve bilo po pravilima...

Ipak, Vojvodina neće dugo patiti za tim poništenim golovima. U Novom Sadu će se pamtiti pobjeda nad Radničkim iz Niša, koja je dovoljna da se u plej-of Superlige uđe sa druge pozicije. Ekipa Partizana u četvrtak uveče neće moći da stigne novosadske crveno-bijele. Ovako stoje stvari na tabeli:



