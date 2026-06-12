Mateus je potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i ostaće na Marakani još dvije sezone.
Crvena zvezda dobila je vjerovatno i najvažnije pojačanje ovog ljeta. Golman Mateus potpisao je novi ugovor. Produžena je saradnja na još dvije godine, uz opciju nastavka na još jednu sezonu. Veoma važna vijest za Dejana Stankovića i ekipu. Posebno poslije spekulacija o njegovom odlasku koje su se pojačale u posljednje vrijeme.
"Bivši golman Ajaksa Mateus Magaljaeš je produžio ugovor sa Zvezdom do juna 2028. godine, uz opciju za 2029. godinu", napisao je novinar "Skaj sporta" Luka Bendoni.
Mateus ostaje u Crvenoj zvezdi: Potpis za napad na Ligu šampiona
Mateus je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde. Pruža sjajne partije na golu i biće veoma važan faktor u napadu Zvezde na učešće u Ligi šampiona.
Crveno-bijele čekaju kvalifikacije za elitno takmičenje i to sa Mateusom u timu. Tokom dana je Zvezda predstavile i pojačanje iz Bugarske Kristijana Balova.
⚪️ Former Ajax GK Matheus Magalhaes agrees and signs new deal with Crvena Zvezda until June 2028 + option until 2029.#transferspic.twitter.com/8nczNO89dN— Luca Bendoni (@LucaBendoni)June 12, 2026
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(MONDO)