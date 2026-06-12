Mateus ostaje u Crvenoj zvezdi: Potpis za napad na Ligu šampiona

Mateus je potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i ostaće na Marakani još dvije sezone.

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Crvena zvezda dobila je vjerovatno i najvažnije pojačanje ovog ljeta. Golman Mateus potpisao je novi ugovor. Produžena je saradnja na još dvije godine, uz opciju nastavka na još jednu sezonu. Veoma važna vijest za Dejana Stankovića i ekipu. Posebno poslije spekulacija o njegovom odlasku koje su se pojačale u posljednje vrijeme.

"Bivši golman Ajaksa Mateus Magaljaeš je produžio ugovor sa Zvezdom do juna 2028. godine, uz opciju za 2029. godinu", napisao je novinar "Skaj sporta" Luka Bendoni.

Mateus je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde. Pruža sjajne partije na golu i biće veoma važan faktor u napadu Zvezde na učešće u Ligi šampiona.

Crveno-bijele čekaju kvalifikacije za elitno takmičenje i to sa Mateusom u timu. Tokom dana je Zvezda predstavile i pojačanje iz Bugarske Kristijana Balova.

⚪️ Former Ajax GK Matheus Magalhaes agrees and signs new deal with Crvena Zvezda until June 2028 + option until 2029.#transferspic.twitter.com/8nczNO89dN — Luca Bendoni (@LucaBendoni)June 12, 2026

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(MONDO)