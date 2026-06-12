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Crvena zvezda dovela čudo od djeteta: Bugari tražili milione, Kristijan stigao na "Marakanu"

Crvena zvezda dovela čudo od djeteta: Bugari tražili milione, Kristijan stigao na "Marakanu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kristijan Balov je od sada i zvanično fudbaler Crvene zvezde.

Kristijan Balov predstavljen u Crvenoj zvezdi Izvor: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je konačno završila posao i dovela Kristijana Balova. Krilni napadač iz Bugarske dugo je bio na radaru crveno-bijelih i pominjao se kao potencijalno pojačanje, a sada je i zvanično stavio potpis na ugovor. Balov će u Crvenoj zvezdi nositi broj osam, a potpisao je ugovor na četiri godine sa opcijom da se saradnja produži na još godinu dana.

Rođen je 26. jula 2006.u Sofiji i ponikao je u mlađim kategorijama Slavije iz Sofije, odakle je u prošlosti u Crvenu zvezdu stigao Blagoj Georgijev. U dresu ovog kluba je odigrao 56 mečeva i dao je šest golova uz sedam asistencija. Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Bugarske, a debitovao je i za "A" tim i to uz gol na meču sa Solomonskim Ostrvima. 

‍"Srećan sam što sam ovdje u Beogradu, u najvećem klubu na Balkanu. Imam velike ambicije i želim da zajedno ostvarimo što više pobjeda i osvojimo još mnogo trofeja. To je moj san još od djetinjstva i mislim da mi se upravo ostvario. Htio bih da obradujem navijače i da postanem važan dio ovog kluba, jer bi to za mene bilo nešto najljepše. Pratio sam Zvezdu još od malih nogu, divio sam se tom velikom klubu i nadam se da ću uskoro osjetiti tu atmosferu i kao igrač na terenu. Mogu da očekuju da ću se boriti na svakom treningu i svakoj utakmici. Daću maksimum kako bih pomogao ekipi. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti mnogo uspjeha i donijeti radost svim navijačima Crvene zvezde", rekao je Balov na predstavljanju.

Klub nije objavio koliko je novca dao kako bi doveo 19-godišnjeg Bugarina, ali se ranije spekulisalo da je beogradski klub za njega morao da plati oko 2.500.000 evra, dok Bugarima pripadaju i procenti od sljedeće prodaje.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal transferi Kristijan Balov

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