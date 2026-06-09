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Terzić završio novo pojačanje Zvezde: Digao ponudu i dobio Kristijana Balova

Terzić završio novo pojačanje Zvezde: Digao ponudu i dobio Kristijana Balova

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bugarski reprezentativac Kristijan Balov pojačaće Crvenu zvezdu.

Kristijan Belov dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda dogovorila je transfer bugarskog krila Kristijana Balova (19) iz sofijske Slavije. Nedjeljama unazad trajali su pregovori oko fudbalera za koga je "zapeo" tehnički direktor Marko Marin i na kraju je ipak došlo do dogovora sa Bugarima koji su uporno htjeli više novca.

"Sinoć u ponoć dobili smo novu ponudu iz Beograda i sve je sređeno", poručio je predsjednik CSKA iz Sofije Venčeslav Stefanov za bugarski "Sportal" potvrdivši dobre vijesti.

"Sve strane su zadovoljne - Slavija, Zvezda i Kristijan. Ovo je dobra šansa za njega, znate gdje Zvezda inače prodaje svoje fudbalere. Biće dobro prihvaćen, razgovarao sam sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, sa Dejanom Stankovićem, sa tehničkim direktorom Markom Marinom, koji je, kao što znate, bio reprezentativac Njemačke. To su sve veoma ozbiljna imena. Možda će sutra Kristijan obaviti ljekarske preglede u Beogradu", dodao je čelnik bugarskog kluba.

Prema njegovim riječima, bilo je još interesovanja za Kristijana Balova, prije svega iz Bugarske, ali je odlučio da proda fudbalera u Crvenu zvezdu jer se radi o "ozbiljnom evropskom klubu koji prodaje igrače dalje".

Transfer mladog bugarskog reprezentativca Kristijana Balova biće vrijedan oko 2,5 miliona evra, uz procente od dalje prodaje, na čemu su insistirali iz Slavije iz Sofije.

U pitanju je fudbaler koji se najbolje snalazi po lijevom krilu, igra i po desnom, a ponikao je u školi Slavije. Do sada je odigrao 56 utakmica za ovaj klub i zabilježio sedam golova i šest asistencija, imajući i te kako važnu ulogu u posljednje dvije sezone kad je bio najbolji igrač tima.

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Tagovi

Kristijan Belov fudbal FK Crvena zvezda transferi

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