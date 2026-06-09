Crvena zvezda ima prvo ljetno pojačanje: Zvali ga Marin i Arnautović, a ubijedio Stanković

Ofanzivac Muhamed Čam Saračević iz Austrije novi je fudbaler Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je obezbijedila prvo ljetno pojačanje! Dok se priča o milionima koje će crveno-bijeli potrošiti tokom ljeta kako bi imali konkurentan tim za nastupe u evropskim takmičenjima, prva ljetna akvizicija dolazi "samo" na pozajmicu! Riječ je o povremenom reprezentativcu Austrije Muhamedu Čam Saračeviću (25) koji dolazi iz Turske.

Mo Čam je od 2024. godine pod ugovorom sa Trabzonom, ali je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Slaviji iz Praga sa kojom je postao šampion Češke. Nije to bila dobra sezona za njega, pa bi u Beogradu mogao da "oživi" karijeru i ubijedi Crvenu zvezdu da ipak potroši 3.000.000 evra na njegov transfer narednog ljeta.

"Veoma sam srećan što sam ovdje. Imao sam konstruktivne razgovore sa ljudima iz kluba, kao i sa trenerom i osjećam da je ovo bio najbolji potez za mene, da dođem u Crvenu zvezdu. Upoznao sam trenera i rekao mi je na koji način želi da se razvijam, to je jedan od glavnih razloga zašto sam došao u Zvezdu, a zatim i razgovori sa gospodinom Markom Marinom i Arnautovićem, sa kojima sam takođe pričao. Jednostavno, osjećam da je sada bio savršen trenutak za ovaj korak", rekao je za zvanični sajt kluba novi fudbaler Crvene zvezde.

Austrijski fudbaler, koji ne zna odakle mu prezime Saračević, posebno je oduševljen stadionom kluba za koji će igrati tokom naredne sezone. Tokom prve sezone u Beogradu on će nositi broj 70, a imao je i poruku za navijače.

"Stadion je ogroman i poseban zbog čuvenog tunela. Kada sam bio ovdje sa reprezentacijom, osjetio sam nešto zaista posebno. Veoma sam srećan što ponovo dolazim na ovo mjesto i jedva čekam da izađem na teren", rekao je Muhamed Čam Saračević i dodao: "Navijači mogu da očekuju da ću dati sve od sebe za klub. Donijeću mnogo radosti na teren i mislim da ćemo svi zajedno uživati u periodu koji je pred nama."

Čam je rođen 26. septembra 2000. godine u Austriji. Fudbalski se razvijao kroz omladinske škole Hanovera i Volfsburga. U dosadašnjem dijelu seniorske karijere igrao je za Admiru, francuski Klermon, danski Vensisel, Austriju Luštenau, Trabzonspor i Slaviju iz Praga. Ofanzivni vezni fudbaler je zabilježio nastupe i za seniorsku reprezentaciju Austrije, gdje je bio saigrač Marka Arnautović i rival reprezentaciji Srbije.