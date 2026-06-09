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Crvena zvezda opet poslala na pozajmicu napadača od dva miliona evra

Crvena zvezda opet poslala na pozajmicu napadača od dva miliona evra

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Uroš Sremčević ponovo ide na pozajmicu, ovaj put u Radnički 1923. Da li će nova šansa donijeti uspjeh za mladog napadača Crvene zvezde?

Uroš Sremčević ide na pozajmicu u Radnički 1923 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda će svog mladog napadača Uroša Sremčevića poslati na još jednu pozajmicu. Nova destinacija trebalo bi da bude Radnički 1923 iz Kragujevca, piše "Meridian Sport".

Očekuje se ljeto puno promjena u srcu Šumadije i Uroša Sremevčića je viđen kao igrač koji bi mogao da podigne projekat na viši nivo pošto se ni ovog ljeta u Crvenoj zvezdi ne računa na njega. Jednostavno, konkurencija u Zvezdi je prevelika da bi Sremčević mogao da računa na šansu, posebno jer njegova forma nije natjerala Dejana Stankovića i rukovodstvo da se predomisle.

Sremčević je fudbaler Crvene zvezde od januara 2024. godine kada je stigao iz lučanske Mladosti za nešto više od dva miliona evra, ali od tada nije uspio da se nametne, niti da impresionira na pozajmicama.

Gdje je zapelo?

Sremčević je stigao praktično kao tinejdžer u Zvezdu i predstavljao je u tom trenutku "najveći domaći transfer" srpskog fudbala, međutim prejaka konkurencija u prvom timu "otjerala" ga je na tribine. 

Do sada je odigrao 10 utakmica za Crvenu zvezdu i zabilježio je četiri gola (po dva Tekstilcu i Napretku kod Vladana Milojevića), dok je išao na pozajmice u Grafičar, Mladost iz Lučana i Napredak. Prošle sezone dao je tek jedan gol u Superligi Srbije, nedovoljno da se na "Marakani" razmisli o ostanku.

Njegov ugovor sa Crvenom zvezdom inače ističe na kraju ove kalendarske godine.

BONUS VIDEO:

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00:26
Zvezdan Terzić otvorio šampanjac na Marakani posle derbija Zvezda Partizan
Izvor: FK Crvena Zvezda
Izvor: FK Crvena Zvezda

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Uroš Sremčević

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