Veterani Partizana i Zvezde dolaze u Republiku Srpsku! Sloga DIPO iz Gornjih Podgradaca slavi vijek postojanja

Revijalne utakmice povodom 100 godina ovog kluba zakazane su za 27. jun.

Izvor: MONDO

Fudbalski klub Sloga DIPO iz Gornjih Podgradaca slavi ove godine vijek postojanja. Klub sa stadiona "Dr Milutin Vučkovac" u jeku je priprema za proslavu, a centralne ceremonije održaće se 26. i 27. juna.

Za tačno 17 dana, sa početkom u 20.00 časova, biće upriličena svečana akademija, na kojoj će se čelnici i prijatelji kluba prisjetiti rezultata i uspjeha u dosadašnjih 100 godina djelovanja i rada.

Samo dan kasnije, stadion u Gornjim Podgradcima biće poprište odigravanja tri revijalne utakmice. Sa početkom u 16.30 časova, Sloga DIPO će odmjeriti snage sa selekcijom prijatelja kluba. Od 17.30 časova, na terenu će se naći veterani Partizana, koji će ukrstiti koplja sa domaćinom, dok će sat kasnije to učiniti i veterani Crvene zvezde.

Sloga DIPO se, inače, takmiči u Područnoj ligi Gradiška (petoligaški rang u BiH), gdje kolo prije kraja sezone zauzima 11. mjesto sa 28 bodova. Ispod Sloge su Vilusi sa istim brojem bodova, Laminci sa 25 i Borac iz Šibovske sa samo 6 bodova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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