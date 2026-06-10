"Uživam u driblinzima i dolazim da pobjeđujem": Ovo je Loizos Loizu, novi ofanzivac Crvene zvezde

Krilni napadač Loizos Loizu je drugo ljetno pojačanje Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda aktivno radi na jačanju igračkog kadra za novu sezonu, a drugo pojačanje kluba je kiparski ofanzivac Loizos Loizu (22). Talentovani fudbaler dolazi iz Hapoel Tel Aviva, a u Beogradu se očekuje da napravi iskorak i dokaže se na međunarodnoj sceni - nakon što je srpski klub aktivirao klauzulu u vrijednosti od 3.000.000 evra.

Odmah nakon što je predstavljen kao novi fudbaler Crvene zvezde, Loizu je dao kratak intervju za zvanični sajt kluba. najavio je šta navijači mogu da očekuju od njega, odnosno šta on očekuje od perioda koji će provesti u Zvezdi.

"Veoma sam srećan što sam potpisao za ovako veliki klub. Naravno, za mene je velika čast da igram i da se borim za Crvenu zvezdu, a osnovna želja svih nas je da konstantno pobjeđujemo i osvajamo trofeje", rekao je Loizu i dodao: " Izabrao sam Crvenu zvezdu zato što je to zaista veliki klub u svjetskim okvirima. Želim da se takmičim sa velikim ekipama na najvišem nivou i da se borim za trijumf na svakoj utakmici. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe, naravno. Na kraju ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Daću maksimum u svakoj utakmici i na svakom treningu, a na kraju ćemo zajedno vidjeti šta ćemo sve ostvariti na tom putu."

Loizu najčešće igra kao desno krilo, može da se snađe i na lijevoj strani terena, ali i u sredini - iza napadača. Sve tri pozicije mu odgovaraju jer je dobar kreator, voli da ima loptu u nogama i želi da on diktira napade ekipe za koju igra.

"Ne volim previše da pričam o sebi i sopstvenim kvalitetima, ali ako moram da izdvojim nešto, istakao bih da uživam u driblinzima. Takođe, volim da pomažem saigračima na terenu, postižem golove, asistiram i generalno dam pun doprinos timu, jer je kolektiv uvijek na prvom mjestu i to je ono što je najvažnije", rekao je reprezentativac Kipra.

Loizu je ponikao u Omoniji sa Kipra, gdje je tokom karijere odigrao čak 199 mečeva uz 31 gol i 23 asistencije. Na pozajmici u Herenvenu nastupio je na samo pet mečeva i nije imao učinak, ali mu je zato drugi odlazak u inostranstvo bio sjajan. Za Hapoel iz Tel Aviva je odigrao 33 meča, uz sedam golova i šest asistencija.