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Crvena zvezda izabrala nasljednika Nenada Milijaša: Na "Marakani" ga pamte po golovima i tituli

Crvena zvezda izabrala nasljednika Nenada Milijaša: Na "Marakani" ga pamte po golovima i tituli

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je izabrala Đorđa Rakića za nasljednika Nenada Milijaša, nakon njegovog uspješnog vođenja omladinske ekipe.

djordje rakic trener omladinskog tima zvezde Izvor: MN PRESS

Nenad Milijaš odlučio je da prihvati ponudu TSC-a iz Bačke Topole i to će mu biti prvi zadatak u seniorskom fudbalu, nakon što je tri godine radio u omladinskom timu Crvene zvezde i to vrlo uspješno.

Pitanje je da li su u Crvenoj zvezdi računali na to, ili su htjeli da je povede ponovo u Ligu šampiona, ali nisu pravili problem svom nekadašnjem kapitenu i brzo su pronašli njegovog nasljednika. Vođenje omladinske ekipe povjereno je nekadašnjem napadaču Zvezde Đorđu Rakiću, što nije iznenađenje.

Već neko vrijeme Rakić radi u mlađim kategorijama Crvene zvezde i do sada je predvodio kadetsku selekciju, tako da nije veliko iznenađenje što je napredovao i praktično dobio promociju u okviru klupske hijerarhije.

Đorđe Rakić inače ima 40 godina i ponikao je u Radničkom iz Kragujevca, da bi u Crvenu zvezdu došao zaobilaznim putem, preko OFK Beograda, Salcburga, Ređine, Minhena 1860, Al Garafe i Al Arabija, pa je bio prvak Srbije u sezoni 2013/14 kod Slaviše Stojanovića.

Igrao je još za Ćingdao, Lokomotivu iz Zagreba (u dva mandata) i Kalamatu. Bio je mladi reprezentativac Srbije, dok je takođe radio i kao pomoćnik Goranu Tomiću u Lokomotivi, Al Nasru i Al Batehu, kao i Zoranu Mirkoviću i Aleksandru Kolarovu u mladoj reprezentaciji Srbije.

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Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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FK Crvena zvezda Nenad Milijaš

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