logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sekundu kasnije pljuvačka mi je bila u kosi": Igrač Zvezde u Srbiji doživio što nigdje nije

Autor Dragan Šutvić
0

Lijevog beka Crvene zvezde Naira Tiknizjana pljuvali navijači Novog Pazara tokom utakmice.

Nair Tiknizjan o pljuvanju u Novom Pazaru Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan dao je opširan intervju na ruskom u kojem je pričao o svom klubu, srpskom fudbalu i prilagođavanju koje je prošao tokom prethodnih mjeseci. Iskusni lijevi bek igra veoma dobru sezonu u dresu Crvene zvezde, a nedavno je bio u centru pažnje tokom meča protiv Novog Pazara u Kupu Srbije.

Tamo su domaći navijači provocirali reprezentativca Jermenije, koji im je odgovorio spektakularnim golom, ali i gestikulacijama. Tvrdi da je bio isprovociran i da mu se u Novom Pazaru desilo nešto što nikada ranije nije - navijači sa tribine pljunuli su ga kada je krenuo da izvede aut.

"Nikada se nisam susreo sa takvim ponašanjem. Lopta je prešla preko aut linije, krenuo sam za njom, a iznad glave sam čuo karakterističan zvuk koji prethodi zvuku pljuvanja. Ali, pomislio sam u sebi: ‘Ne, neće.' I sekundu kasnije, pljuvačka mi je bila u kosi. Tačnije, na potiljku.Naravno, ova situacija me je jako razbjesnila i nakon što sam postigao gol, proslavio sam ga na svoj način. Na sreću, nisam imao više takvih incidenata. Ovdje nema tvrdokornih navijača, već su više čudni. Vjerujem da su navijači Crvene zvezde među najlojalnijim i najstrastvenijim na svijetu. To se često vidi u prosječnoj posjećenosti i navijanjem pre utakmice", ispričao je za ruski "Metaratings" fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan.

Podsjećamo, Crvena zvezda i Novi Pazar su u veoma kratkom periodu odigrali dva meča - po jedan u Superligi i Kupu Srbije. Crveno-beli su u prvenstvenom meču bili ubjedljivi (5:0) na svom terenu u trenutku kada je Vladimir Gaćinović otišao sa klupe, a Nenad Lalatović još nije stigao u klub.

Samo nekoliko nedjelja kasnije, Novi Pazar je dočekao Crvenu zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije. Nair Tiknizjan je u 38. minutu meča postigao jedan od najljepših golova sezone u srpskom fudbalu, a Aleksandar Katai je u 50. minutu postavio konačan rezultat i odveo Zvezdu u polufinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Nair Tiknizjan fudbal FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC