"Sekundu kasnije pljuvačka mi je bila u kosi": Igrač Zvezde u Srbiji doživio što nigdje nije

Lijevog beka Crvene zvezde Naira Tiknizjana pljuvali navijači Novog Pazara tokom utakmice.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan dao je opširan intervju na ruskom u kojem je pričao o svom klubu, srpskom fudbalu i prilagođavanju koje je prošao tokom prethodnih mjeseci. Iskusni lijevi bek igra veoma dobru sezonu u dresu Crvene zvezde, a nedavno je bio u centru pažnje tokom meča protiv Novog Pazara u Kupu Srbije.

Tamo su domaći navijači provocirali reprezentativca Jermenije, koji im je odgovorio spektakularnim golom, ali i gestikulacijama. Tvrdi da je bio isprovociran i da mu se u Novom Pazaru desilo nešto što nikada ranije nije - navijači sa tribine pljunuli su ga kada je krenuo da izvede aut.

"Nikada se nisam susreo sa takvim ponašanjem. Lopta je prešla preko aut linije, krenuo sam za njom, a iznad glave sam čuo karakterističan zvuk koji prethodi zvuku pljuvanja. Ali, pomislio sam u sebi: ‘Ne, neće.' I sekundu kasnije, pljuvačka mi je bila u kosi. Tačnije, na potiljku.Naravno, ova situacija me je jako razbjesnila i nakon što sam postigao gol, proslavio sam ga na svoj način. Na sreću, nisam imao više takvih incidenata. Ovdje nema tvrdokornih navijača, već su više čudni. Vjerujem da su navijači Crvene zvezde među najlojalnijim i najstrastvenijim na svijetu. To se često vidi u prosječnoj posjećenosti i navijanjem pre utakmice", ispričao je za ruski "Metaratings" fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan.

Podsjećamo, Crvena zvezda i Novi Pazar su u veoma kratkom periodu odigrali dva meča - po jedan u Superligi i Kupu Srbije. Crveno-beli su u prvenstvenom meču bili ubjedljivi (5:0) na svom terenu u trenutku kada je Vladimir Gaćinović otišao sa klupe, a Nenad Lalatović još nije stigao u klub.

Samo nekoliko nedjelja kasnije, Novi Pazar je dočekao Crvenu zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije. Nair Tiknizjan je u 38. minutu meča postigao jedan od najljepših golova sezone u srpskom fudbalu, a Aleksandar Katai je u 50. minutu postavio konačan rezultat i odveo Zvezdu u polufinale.

