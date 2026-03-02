Tiknizjan napravio haos u Rusiji, odgovorio mu bivši trener

Nakon prelaska u Crvenu zvezdu, Nair Tiknizjan je progovorio o svojim iskustvima u Lokomotivi i kritikovao trenera Galaktionova, a ovaj mu je odgovorio.

Nair Tiknizjan je ljetos stigao iz Lokomotive u Crvenu zvezdu, a čini se da je jedva čekao da pobjegne iz Rusije. Jermen nije bio srećan u Moskvi, gdje je imao problema sa trenerom Mihailom Galaktionovim, koga je nedavno u intervjuu žestoko kritikovao i to nije prošlo neopaženo.

"U 26. godini sam, prije svega, shvatio da želim trenera koji je autoritet.Nekoga koga ću poštovati. Kao primjer sam navodio Marka Nikolića. Sada kao primjer navodim Dejana Stankovića. Ne bih sebi dozvolio ni pet odsto onoga što sam dozvoljavao u Lokomotivi", rekao je nedavno Tiknizjan ističući koliko mu nije odgovarala saradnja sa Galaktionovim, prije svega zbog jedne stvari.

"On izgleda misli da ja neću moći da mu odgovorim, vjerovatno potcjenjuje neke moje muške kvalitete. Njegova omiljena fraza je 'muško načelo'. Pa gdje je ta njegova muškost, ako se tako ponaša?", poručio je Tiknizjan kome je zasmetalo što ga je bivši trener nazvao "kukavicom" i to je odjeknulo u Rusiji.

Mihail Galaktionov znao je da će Tiknizjanov intervju izaći u javnost, međutim nema namjeru da ga pogleda, ali dobro zna šta mu je u njemu poručeno.

"Rekli su mi da će izaći njegov intervju. Pripremio sam se da ga ne gledam. Do danas ga nisam pogledao - vidio sam samo dijelove u tekstu. Nije prvi put da se nekoliko dana pred utakmicu Lokomotive pojavljuju stvari koje destabilizuju situaciju u ekipi. Nije to objavljeno nedjelju dana ranije. Odlično znamo ko je inicijator. Kada smo počeli sve da primjećujemo, svi su počeli da odaju jedni druge", naglasio je Galaktionov koji u ovome vidi neku "zavjeru".

Da li će Tiknizjan ostati u Zvezdi?

Jermenski reprezentativac Nair Tiknizjan (26) počeo je karijeru u CSKA iz Moskve, a onda je 2021. prešao u redove gradskog rivala Lokomotive za 5,5 miliona evra. Četiri sezone je igrao za Lokomotivu prije nego što je ljetos prešao u Zvezdu za 1,7 miliona evra, a Stanković je zimus kod rukovodstva insistirao da Tiknizjan ostane.

Ove sezone je bio vrlo važan za Zvezdu i odigrao je ukupno 34 utakmice, ali se nije previše upisivao u statistiku, zabilježio je svega tri asistencije. Očekuje se da i na ljeto ostane u Zvezdi.

