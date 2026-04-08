Poznato kad Zvezda i Partizan igraju derbi u Superligi

Dragan Šutvić
Crvena zvezda ulazi kao prva u plej-of, dok je Partizan trećeplasiran u Superligi Srbije.

Kad se igra vječiti derbi Crvena zvezda Partizan Izvor: MN PRESS

Traje 30. kolo Superlige Srbije, igraće se četiri meča i u četvrtak uveče, ali već sada se znaju određeni detalji o plej-ofu u kojem će se najbolji srpski timovi boriti za šampionsku titulu i izlazak u Evropu. Pobjeda Vojvodine nad Radničkim iz Niša donijela je Novosađanima drugo, a pobjeda Železničara nad Javorom u Ivanjici četvrto mjesto Pančevcima.

Ta dva rezultata odredila su protivnike Crvene zvezde i Partizana u 31. kolu tekuće sezone, ali je istovremeno određeno i kada će se igrači "vječiti" derbi - najveći meč srpskog fudbala. Tokom prve runde doigravanja za titulu snage će odmjeriti Crvena zvezda i Vojvodina, odnosno Partizan i Železničar, a u drugom će se sastavi Vojvodina i Partizan, odnosno Železničar i Crvena zvezda. Tek nakon toga igraće se derbi!

Prvoplasirana Crvena zvezda i trećeplasirani Partizan igraće u 33. kolu Superlige Srbije, na stadionu "Rajko Mitić". Taj meč biće na programu za dvadesetak dana, odnosno 26. aprila - i zanimljivo, biće treći meč u roku od nedjelju dana za oba tima. Plan je da se predstojećeg vikenda ne igra fudbal zbog Vaskrsa, a da se zatim u roku od nedjelju dana odigraju dva redovna i jedno vanredno kolo. Okvirno, termini za to su 18. april (subota), 22. april (srijeda) i 26. april (nedjelja).

Posebno teško će biti Partizanu koji trenutno ima 14 bodova manje od Crvene zvezde i izuzetno komplikovan raspored. Crno-bijeli će u 30. kolu gostovati Novom Pazaru i Nenadu Lalatoviću, što za njih neće biti nimalo lak meč, a zatim ih čekaju mečevi protiv Železničara na svom terenu, pa gostovanja Vojvodini i Crvenoj zvezdi u razmaku od samo nekoliko dana.

U ovoj fazi sezone opuštanja ne smije da bude, jer bi svaki kiks mogao da dovede u pitanje čak i treće mjesto na tabeli. Zbog toga će Partizan u doigravanju morati da bude na visini zadatka, daleko bolji nego što je bio tokom prethodnih nekoliko nedjelja. Sa druge strane, Crvena zvezda u borbu za titulu ulazi sa dvocifrenom bodovnom prednošću i na korak je od još jedne titule - u teoriji mogla bi da je osvoji i prije okršaja sa Partizanom. 

