"Ako budemo prvaci Evrope, ništa ne znači": Gordan Petrić istakao šta treba da bude važno srpskom fudbalu

Selektor omladinaca Srbije Gordan Petrić o budućnosti srpskog fudbala.

Izvor: MN PRESS

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije kvalifikovala se na Evropsko prvenstvo u Velsu i probaće ovog ljeta da dođe do značajnog uspjeha. O tom uspjehu danas je govorio selektor Goran Petrić koji je bio gost na panelu "Put šampiona" koji su organizovali Fudbalski savez Srbije (FSS) i Kurir Sport.

"Pa, jedno 90 odsto ljudi je mislilo da se nećemo kvalifikovati. Kada smo gledali utakmice Engleske, složili smo se da su mnogo jaki. Poznajući ove momke znao sam da možemo da ih dobijemo. Sve ove mlađe generacije naše imaju talenat. Nije trava mnogo zelenija nego kod nas. Priča se o sistemu koji treba da napravimo. Ovi treneri ovdje nisu slabiji od onih u Evropi. Treba samo da vjerujemo u njih, da dobiju slobodu u radu i da pokažu ono što znaju", rekao je Gordan Petrić.

"Naši talentovani igrači se gube u nekom periodu od 18. do 21. godine. Nije greška u njima nego u nama. Kako ćemo da ih izvedemo na pravi put. I kada odigraju lošu utakmicu i to moraju da prođu. Nemoguće da jedan igrač koji je pokazao kvalitet za mjesec dana ne bude dobar igrač. To što smo dobili Engleze ne znači ništa ako to ne ponovimo protiv Portugala i Poljske. Moramo da vodimo računa o igračima i kada dođe EP da pokažemo taj talenat. Ako se desi nešto na EP, ako budemo prvaci Evrope to ne znači ako ne nastavimo taj put dalje. Bilo je kod Pauna da smo bili prvaci svijeta, kod Drulovića prvaci Evrope. Da li smo to iskoristili u seniorskom fudbalu? To je pitanje".

Na ovo mu je replicirao i direktor za strategiju i razvoj FSS Ranko Stojić koji je na današnjem događaju "Put šampiona" pričao i o privatizaciji.

"Znam koliko Gordan vodi računa o tome, ne voli mnogo da hvali igrače individualno. Apsolutno se slažem sa Gordanom, 100 odsto je u pravu. Kad je uloga Veljka Paunovića u pitanju, imamo sjajnu saradnju. Moram reći jednu istinu, Veljko Paunović je na neki način bio i žrtva svoje korektnosti i dobrog odnosa prema našim mlađim selekcijama, pogotovo U19. Zašto? Jer bi pozvao 3-4 igrača iz selekcije U19, ali se on složio sa Gordanom i cijelim savezom da je prioritet ovo takmičenje. Poslije mu je bilo zamjereno da nije bilo dovoljno mladih igrača, da se nije toliko toga promijenilo u timu, a to je zbog ovog njegovog odnosa", rekao je Stojić.

