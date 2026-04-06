El Fardu Ben vodi Zemun u Superligu Srbije (VIDEO)

Fudbaleri Zemuna prvoplasirani pred plej-of, a blizu su i plasmana u Superligu Srbije.

Odigrana je posljednja runda pred podjelu tabele, pa nakon 30. kolo Prve lige Srbije znamo ko će se boriti za ulazak u elitni rang srpskog fudbala, a koji timovi će pokušavati da izbjegnu selidbu u treću ligu. Plej-of i plej-aut će se zbog "skraćivanja" lige igrati u specifičnom sistemu - u gornjem dijelu tabele biće šest, a u donjem čak 10 timova!

Najbliži plasman u Superligu Srbije su fudbaleri Zemuna! Njih je do pobjede protiv ekipe FAP iz Priboja (2:1) odveo nekadašnji igrač Crvene zvezde El Fardu Ben (36), koji je u nadoknadi postigao prvi pogodak u dresu svoj novog kluba, a time i pogurao tim iz Gornje varoši sa društvu najboljih.

Jedan od najboljih stranaca koji su ikada igrali u srpskom fudbalu pravi je heroj Zemuna jer je u igru ušao u 80. minutu, a zatim u prvom minutu nadoknade zatresao mrežu. Benu je ovo bio tek šesti meč za Zemunce, a prije gola imao je jednu asistenciju u dresu najboljeg tima Prve lige Srbije. Zemun doigravanje čeka sa šest bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca.

Drugo mjesto pred plej-of zauzima ekipa Mačve. Šapčani su u posljednjem kolu savladali Ušće (2:0) na svom terenu, a gostima ostaje samo teoretska šansa pred doigravanje za opstanak u Prvoj ligi Srbije. Sa druge strane, ekipa Voždovca je pobjedom nad ekipom Dinamo Jug iz Vranja (2:0) nastavila borbu za drugo mjesto na tabeli i ulazak u elitni rang srpskog fudbala.

Preostala mjesta u plej-ofu zauzimaju Loznica koja je u 30. kolu poražena u Čačku, Jedinstvo sa Uba koje je pobijedilo Dubočicu i Vršac kojem je remi sa Smederevom bio dovoljan za šesto mjesto. Do te pozicije su mogli i Smederevci, ali nisu uspjeli da osvoje tri boda. Takođe, Grafičar je protiv Tekstilca propustio priliku da se pobjedom plasira u plej-of.

Plasman u plej-of: Zemun, Mačva, Voždovac, Loznica, Jedinstvo, Vršac

Plasman u plej-aut: Grafičar, Smederevo, Dinamo Jug, Tekstilac, Borac, Dubočica, Kabel, Trajal, FAP, Ušće







Standings provided by

