Veliki kiks Partizana kad mu je bilo najvažnije: Ni 50 minuta sa igračem više nije bilo dovoljno

Fudbaleri Partizana i Čukaričkog podijelili bodove u derbiju 29. kola Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana i Čukaričkog remizirali su (0:0) u derbiju 29. kola Superlige Srbije, a taj meč ima izuzetan značaj za tabelu elitnog ranga srpskog fudbala.

Tim iz Humske propustio je priliku da se vrati na drugo mjesto na tabeli, pa ostaje iza Vojvodine pred posljednje kolo prije diobe tabele. Sa druge strane, tim sa Banovog brda je osvojenim bodom potvrdio plasman u plej-of.

Najbitniji detalj meča u Humskoj dogodio se u 40. minutu utakmice kada je Andreja Stojanović dobio drugi žuti karton zbog prekršaja nad Vukotićem, pa Sekom i tako saigrače ostavio na cjedilu. Partizanu ni to nije pomoglo, jer su crno-bijeli stvorili tek nekoliko šansi i nisu uspjeli da ih pretvore u gol.



