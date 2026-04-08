Fudbalski savez Srbije pokreće hitnu istragu meča u Subotici: Na tapetu nisu samo sudije već svi akteri!

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko hitno traži istragu o utakmici Spartak - Javor, posle koje su se Subotičani oglasili oštrim saopštenjem. Insistira da postupak obuhvati sve, od sudija i delegata, preko rukovodstava do igrača.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/MN Press

Fudbalski savez Srbije hitno je reagovao poslije utakmice Spartak Subotica - Javor, poslije koje se domaći tim oglasio i javno kritikovao suđenje arbitra Marka Ivkovića. Prije svega, razlog je bio jedanaesterac dosuđen u korist gostiju u 62. minutu, ali FSS je ovog puta odlučan da istraga tog meča i tih navoda bude mnogo šira. I da se ne odnosi samo na rad i odluke arbitra, već će i ispitati igrače oba tima.

Samo nekoliko sati nakon što se otvoreno pismo FK Spartak pojavilo u javnosti, uslijedila je konkretna i odlučna reakcija iz vrha Saveza. Kako saznajemo, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko uputio je hitan dopis oficiru za integritet Bogdanu Đurđeviću, zahtijevajući da se svi navodi subotičkog kluba detaljno ispitaju. I to bez izuzetaka.

U dopisu je jasno naglašeno da se mora razmotriti postoji li osnov za pokretanje zvanične istrage u skladu sa pravilnicima Saveza, ali i da se, ukoliko se sumnje potvrde, slučaj proslijedi ne samo internim tijelima FSS već i nadležnim državnim organima.

Spartak - Javor 1:2 Izvor: YouTube/Arena sport

Ono što posebno daje težinu ovom potezu jeste činjenica da Savez ne želi da se fokus zadrži samo na sudijama, koje Spartak direktno proziva u svom obraćanju javnosti . Naprotiv, Radujko insistira da se postupkom obuhvate svi učesnici spornih utakmica: od sudija i delegata, preko rukovodstava klubova, do trenera i samih igrača.

U dopisu se dodatno podvlači da je očuvanje integriteta takmičenja "najvažnija vrijednosna kategorija u današnjem fudbalu", kao i da je FSS čvrsto riješen da se obračuna sa svim pojavama koje mogu ugroziti regularnost takmičenja i reputaciju srpskog fudbala.

Posebnu težinu čitavom slučaju daje i činjenica da su, kako se navodi, u priču uključeni i klubovi iza kojih stoje ljudi koji su istovremeno članovi Izvršnog odbora Saveza. Upravo zbog toga, iz FSS jasno poručuju da postupak mora biti sproveden zakonito, temeljno i potpuno transparentno, kako bi se otklonila svaka sumnja u eventualni sukob interesa ili zaštitu pojedinaca.

Bonus video:

Pogledajte 00:48 Branko Radujko o sudijskim odlukama u derbiju Izvor: Youtube//Indirektno kod Popa i Milana Izvor: Youtube//Indirektno kod Popa i Milana

(MONDO)