Partizan ne zna da igra kad ima fudbalera "viška": Niko u Evropi nema statistiku kao crno-bijeli

Fudbaleri Partizana postigli samo jedan gol za skoro 180 minuta tokom kojih su rivali imali igrača manje na terenu, a na sva tri meča su kiksnuli.

Fudbaleri Partizana moraće da pobijede Novi Pazar u 30. kolu Superlige Srbije, ali čak i ako urade to na jednom od najtežih gostovanja, zavisiće od drugog meča. Zbog toga što u nedjelju uveče nisu savladali Čukarički, crno-bijelima će veoma bitan biti ishod meča koji će u Novom Sadu igrati Vojvodina i Radnički iz Niša. To je jedan od dva problema o kojima je Srđan Blagojević pričao nakon mršavog remija u Humskoj (0:0) protiv tima sa Banovog brda.

Onaj drugi problem primijetili su svi navijači Partizana. Crno-bijeli su tokom proljećnog dijela sezone odigrali devet mečeva i na njima imaju po tri pobjede, remija i poraza. Zanimljivo, sva tri neriješena rezultata Partizan je ostvario na utakmicama koje je njegov rival završio sa igračem manje na terenu. Na tim mečevima do izražaja je dolazila neefikasnost tima iz Humske.

Već na početku proljećnog dijela sezone bodove su podelili Partizan i Radnički iz Niša. Tada je meč završen bez pogodaka, a direktan crveni karton je već u 37. minutu susreta dobio nekadašnji fudbaler Partizana Frenk Kanute. Iskusni zadnji vezni faulirao je Vanju Dragojevića, a nakon gledanja VAR snimka morao je da napusti teren. Crno-bijeli to nisu uspjeli da iskoriste iako su - računajući i nadoknade - više od sat vremena imali brojčanu prednost.

Malo drugačija situacija bila je u prethodnom kolu, na gostovanju u Lučanima. Mladost i Partizan podijelili su bodove (1:1), nakon što je Jovan Ćirić u šestom minutu postigo gol, Mihailo Oreščanin u 35. minutu dobio direktan crveni karton, a Sebastijan Polter u 89. minutu poravnao rezultat.

Mladost iz Lučana se gotovo sat vremena odlično držala protiv Partizana, pa je bila na samo nekoliko minuta od potpuno neočekivane pobjede i to sa igračem manje. Ipak, u finišu meča opala im je koncentracija, što je iskusni Polter iskoristio i nakon gužve u kaznenom prostoru postigao debitantski gol za crno-bijele. Na njegovu, ali i žalost svih u klubu, to je bilo dovoljno samo za bod. Taj rezultat omogućio je Vojvodini da preuzme drugo mjesto na tabeli.

Pokušali su Novosađani da "uzvrate" u 29. kolu, ali Partizan nije iskoristio njihov remi protiv IMT-a! Iako su zbog crvenog kartona Andreje Stojanovića izabranici Srđana Blagojevića od 40. minuta bili brojčano nadmoćniji, to se nije odrazilo na rezultat. Gosti sa Banovog brda odnijeli su bod koji im je dovoljan za plasman u plej-of, a u Humskoj će o njemu morati dugo da razmišljaju jer on otvara jednu veoma tešku temu.

Kako je moguće da Partizan, tokom gotovo 180 minuta fudbala sa igračem više postigne samo jedan gol? Kako je moguće da Partizan na tri utakmice tokom kojih je imao igrača više osvoji samo tri boda? Da je, kojim slučajem, tim iz Humske uspio da pobijedi Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana i Čukarički sada ne bismo pričali o borbi za drugo mjesto na tabeli. Ovako se stiče utisak da su isključeni fudbaleri, odlazeći sa terena, nosili i bodove koji su Partizanu neophodni u ovom dijelu sezone.

I to je Partizan dovelo u nezavidan položaj. Posljednje kolo pred podjelu tabele na plej-of i plej-aut donosi crno-bijelima gostovanje Nenadu Lalatoviću i Novom Pazaru, dok će Vojvodina imati nešto lakši posao protiv Radničkog iz Niša. Srđan Blagojević će se, vjerovatno, nadati da niko iz redova Novog Pazara neće biti isključen na tom meču.

