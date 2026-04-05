Rekorder Partizana se vratio poslije pauze od 13 mjeseci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji fudbaler Partizana koji je otišao u Mančester siti 2021. godine, ponovo igra takmičarski fudbal u Belgiji.

filip stevanovic se vratio na teren poslije 13 mjeseci pauze Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana Filip Stevanović odigrao je takmičarski meč poslije pauze od 13 mjeseci zbog teške povrede. On je bio u startnoj postavi Lomela protiv Molenbeka i bio je to trijumfalni povratak, pošto je njegov klub slavio sa 3:2. Lomel je ovom pobjedom već obezbijedio baraž za plasman u prvu ligu Belgije, a Stevanović je odigrao cijelo prvo poluvrijeme.

On je doživio tešku povredu još 2. marta prošle godine i morao je da sačeka više od godinu dana kako bi se vratio na teren. Trener ga je odmah gurnuo u vatru, a iako nije imao zapaženiji učinak, ovo je definitivno poruka da računa na njega. Srpskom fudbaleru ugovor ističe na ljeto i postavlja se pitanje njegove budućnostu u redovima drugoligaša.

Ni prije povrede nije bio standardan član postave, ali očigledno će dobiti novu šansu za dokazivanje. Do povrede je odigrao samo 10 utakmica za Lomel u koji je stigao 2024. godine i postigao gol i asistenciju.

Prethodno je lutao po pozajmicama nakon što ga je Mančester siti doveo iz Partizana 2021. godine.

Partizanov rekorder

Filip Stevanović je važio za jednog od najtalentovanijih igrača Partizana, a u seniorski fudbal je ušao sa samo 16 godina. Bio je standardan član mladih selekcija Srbije, ali njegova karijera nije doživjela procvat poslije potpisa sa "građanima".

U Partizanu je odigrao je ukupno 72 meča, postigao je 13 golova i zabilježio pet asistencija. Upisao se u istoriju kluba iz Humske kao najmlađi strijelac u evropskim takmičenjima. Kada je pogodio protiv Konahs Kvej Nomadsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope imao je samo 16 godina i 212 dana.

Jug skandira Blagojević Srđan, treneru FK Partizan
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

