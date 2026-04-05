logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo mora da prestane": Odjeknulo saopštenje JSD Partizan, potpuni haos u Humskoj

"Ovo mora da prestane": Odjeknulo saopštenje JSD Partizan, potpuni haos u Humskoj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

JSD Partizan navodi da Ostoja Mijailović traži sudskim putem novac koji im je dao kao pomoć.

Saopštenje JSD Partizan o fudbalu i košarci Izvor: MN PRESS

Nema mira u Partizanovoj kući. Čelnici fudbalskog kluba su otvorenom ratu, nema slaganja sa košarkaškim klubom, a finansijska situacija je daleko od stabilne. O ovome se razmatralo i na sjednici Izvršnog odbora JSD Partizan, a zaključak je sumiran u novom saopštenju.

Iz JSD su ponovo odbacili navode o opstrukciji u procesu monitoringa i najavili hitan sastanak sa upravom FK Partizan. Takođe, izrazili su zabrinutost jer predstavnici košarkaškog kluba ne prisustvuju sjednicama organa JSD. Takođe se navodi da Ostoja Mijailović traži sudskim putem novac koji im je dao kao pomoć.

Saopštenje JSD Partizan prenosimo u cijelosti:

"Na sjednici Izvršnog odbora JSD Partizan razmatrane su tri ključne tačke dnevnog reda: finansijska situacija u okviru JSD, aktuelna dešavanja u FK Partizan, kao i odnos sa KK Partizan.

Kada je riječ o finansijskoj situaciji, odlučeno je da svi članovi Izvršnog odbora, pojedinačno i odgovorno, intenziviraju aktivnosti u cilju pronalaženja stabilnih izvora finansiranja, kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje i dalji razvoj Društva.

Izvršni odbor izražava posebnu zabrinutost zbog dešavanja u FK Partizan, prije svega zbog svakodnevnih medijskih istupa koji ukazuju na ozbiljno narušene međuljudske odnose unutar uprave kluba. Smatramo da je neprihvatljivo da članovi uprave međusobnu komunikaciju vode putem medija, iznoseći pitanja koja moraju biti rješavana unutar kluba i u duhu zajedništva.

Takođe, kategorički odbacujemo kontinuirane pokušaje da se JSD Partizan predstavi kao faktor opstrukcije u procesu monitoringa. Podsjećamo da je JSD Partizan potpisao sve potrebne dokumente koji su bili jedan od ključnih uslova za uspješno sprovođenje tog procesa. Uprkos tome, plasiranje neistina i pokušaji izazivanja razdora od strane pojedinaca iz FK Partizan moraju prestati, a odgovorni za takvo ponašanje moraju snositi posljedice.

Izvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

U tom smislu, Izvršni odbor će zatražiti hitan sastanak sa upravom FK Partizan, uz jasno upozorenje da će, u skladu sa Statutom JSD Partizan, preduzeti adekvatne mjere ukoliko se nastavi narušavanje ugleda kluba i Društva.

Sve nesuglasice ubuduće moraju se rješavati unutar sistema, a ne putem javnosti, kako bismo zaštitili ime, tradiciju i kredibilitet Partizana, kao i povjerenje naših vjernih navijača.

Kada je riječ o odnosu sa Košarkaškim klubom Partizan, Izvršni odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da predstavnici kluba ne prisustvuju uredno zakazanim sednicama organa JSD, čime se stvara nepotreban razdor i narušava jedinstvo. Posebno iznenađenje predstavlja pokretanje tužbe od strane KK Partizan protiv JSD Partizan.

Podsećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsjednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsjednika KK Partizan (Ostoja Mijailović, op. a.), jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u, što je više puta isticano i na sjednicama organa. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan i odstupanje od ranije zajedničke politike i vrednosti.

JSD Partizan kao nosilac imena i vlasnik ključnih resursa ima obavezu da štiti integritet i tradiciju kluba. Pojedinci, bez obzira na funkciju, ne mogu i neće biti iznad sistema koji traje decenijama.

Ovim odlukama želimo da sačuvamo jedinstvo i stabilnost Partizana, uz jasnu poruku da su odgovornost, poštovanje i zajedništvo temelji na kojima naše sportsko društvo mora da opstane i razvija se", navodi se u saopštenju JSD Partizan.

Tagovi

FK Partizan KK Partizan JSD Partizan fudbal košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC