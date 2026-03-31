Ko se vraća u Partizan i kakav tim će imati sljedeće sezone? Mijailović direktno o Bogdanu, Karliku i Žofriju

Ostoja Mijailović progovorio je o planovima i ciljevima Partizana za novu sezonu i pojačanjima. Pričao je direktno o Bogdanu Bogdanoviću, Žofriju Lovernju, Karliku Džounsu.

Ko se vraća u Partizan? Kakvi su planovi i ciljevi za narednu sezonu, da li će doći Bogdan Bogdanović i Žofri Lovernj, šta je sa Karlikom Džounsom? To su neka od pitanja na koja je odgovor dao predsjednik Partizana Ostoja Mijailović. Krenuo je od kapitena srpske reprezentacije koji je javno rekao da još nije donio nikakvu odluku i da je fokusiran na kraj sezone u NA ligi.

"Slažem se sa tim što je Bogdan rekao, sa njim se čujem privatno stalno. Igrač je pod ugovorom i ne bi trebalo da pričamo o tome", rekao je Mijailović za "Sportal".

Prokomentarisao je i pregovore oko novog ugovora za Karlika Džounsa i objave njegovog agenta na društvenim mrežama.

"Pričamo sa Karlikom, njegovog agenta pitajte o tome šta objavljuje na društvenim mrežama. Nadamo se najboljem ishodu razgovora. Postoji velika želja da zadržimo Karlika, to je igrač koji nam je falio, motor je naše ekipe. Učinićemo sve da ostane."

"Cilj su Lovernj i bivši igrači"

Žofri Lovernj je javno rekao da je dovoljan jedan poziv da se vrati u Partizan i da mu je to želja.

"Lovernj ima moje veliko poštovanje, imam i ja želju da on završi karijeru u Partizanu i to ne krijem godinama unazad. O njegovom povratku razgovaraćemo sa našim stručnim štabom koji je veoma važan šraf u donošenju ovakvih odluka."

Prvi čovjek crno-bijelih je istakao da mu je glavni cilj za narednu sezonu povratak bivših igrača u Humsku.

"Imam želju da naredne sezone igraju oni koji su već nosili dres Partizana. Mislim da je to važna stvar za klub, jer su naši navijači emotivno vezani za naše bivše igrače. Moram oda napravimo sklad između naših mogućnosti i mogućnosti tržišta, kao i želja našeg stručnog štaba. Želimo da imamo više domaćih igrača, kao i košarkaša koji su igrali u Partizanu. Da vratimo one koji igraju u Evropi ili na nekim drugim kontinentima", zaključio je Ostoja Mijailović.