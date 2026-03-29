Karlik Džouns već donio odluku o Partizanu?

Autor Dragan Šutvić
Agent Karlika Džounsa oglasio se na društvenoj mreži Instagram i obradovao navijače.

Agent Karlika Džounsa Džošua Gudvin ponovo je zagolicao maštu navijača Partizana. Glavni posao uprave crno-bijelih je ostanak sjajnog plejmejkera iz Južnog Sudana u Humskoj, kome na kraju sezone ističe ugovor.

Njegovom agentu očigledno prija popularnost, pa se ponovo oglasio na društvenim mrežama i najavio njegov ostanak u Beogradu.

Gudvin je objavio crnu pozadinu sa crnom i bijelom lopticom i jasno je da želi da naglasi da pregovori sa Partizanom idu u pravom smjeru.

Džouns morao da reaguje zbog njega

Prije nekoliko dana je Džošua objavio grbove mnogih evropskih klubova, među kojima je i Zvezdin kao potencijalne destinacije za igrača kojeg zastupa, pa je uslijedila reakcija Džounsa.

"Rekao sam i ranije da volim što sam ovdje, da svi vole što sam tu. Ne obraćajte pažnju na mog agenta. Fali mu malo šrafova u glavi, da se tako izrazim. Šaljivdžija je, nije trebalo da postavi to, posebno sa drugim timom koji je sa druge strane ulice. Mislim da to nije ništa ozbiljno, ne bih obraćao pažnju na to."

Navodno, Partizan je spreman da ponudi više od dva miliona evra po sezoni pleju koji se nedavno vratio na teren i od tog trenutka tim Đoana Penjaroje kreće u seriju od pet evroligaških pobjeda.

