Partizan spremio novi ugovor za Karlika Džounsa: Zarađivaće više od 2.000.000 evra

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaš Partizana Karlik Džouns dobiće ponudu da ostane u Beogradu i zaradi preko 2.000.000 evra.

Košarkaški klub Partizan imao je mnogo problema dok je tokom tekuće sezone povrijeđen bio Karlik Džouns, a povratak na teren reprezentativca Južnog Sudana pomogao je i njegovim saigračima da pronađu bolju formu. Plejmejker Partizana pokazao je da se nalazi među najboljim igračima u Evropi na svojoj poziciji, pa nije ni čudo što crno-bijeli žele da ga zadrže.

Kako prenosi "Sport Klub", Karlik Džouns je dobio ponudu KK Partizan za nastavak saradnje! Navodno, Partizan je spreman da ponudi više od dva miliona evra po sezoni igraču koji ima nemerljiv doprinos na učinak cijelog tima. Prva ponuda, koja je bila nešto manja, već je odbijena od strane košarkaša. Za drugu koja je i dalje na stolu, Karlik Džouns je zatražio malo dodatnog vremena za razmatranje.

Ostaje da se vidi da li Karlik Džouns planira ostanak u Beogradu i glavnu ulogu u novom projektu Partizana ili bi sreću želio da potraži negdje drugo. Nije tajna da su za jednog od najboljih plejmejkera u Evroligi zainteresovani i brojni drugi timovi, a da bi u nekom od njih vjerovatno mogao da dobije i više novca nego u Partizanu.

Tokom tekuće sezone Karlik Džouns je zbog povrede odigrao samo devet mečeva u Evroligi, ali je na njima često bio najbolji igrač Partizana. Plejmejker crno-bijelih ima prosjek od preko 27 minuta na parketu, a za to vreme bilježi 13,9 poena, 4,9 asistencija, 2,7 skokova i gotovo jednu ukradenu loptu.

