Mekintajer progovorio o odlasku iz Zvezde: "Vi novinari me ponekad naljutite"

Kodi Miler Mekintajer poslije pobjede u derbiju govorio o glasinama da odlazi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u derbiju u ABA ligi, a važnu ulogu u svemu imao je Kodi Miler Mekintajer koji je imao dabl-dabl učinak (13, 10sk). Poslije meča je prvo davao kratke odgovore, pa je onda upitan i za spekulacije o odlasku.

"Ocjena? Desetka. Odbrana je odlučila", počeo je Kodi.

Crveno-bijele čeka put u Španiju gdje će igrati na dva gostovanja, prvo protiv Baskonije (25. mart), pa u Barseloni dva dana kasnije.

"Odbrana. Na tome moramo da se gradimo, igra u tranziciji takođe. Kada igramo dobro u odbrani onda možemo da pariramo bilo kojem timu u Evropi i da imamo šansu da pobijedimo. Veoma nam je važno što se Rivero vratio, igra odlično u odbrani, uzbuđeni smo što se vratio, dobro je igrao protiv Panatinaikosa i ovdje."

"Odlazak? To su samo glasine"

Zanimalo je medije i mišljenje Kodija o glasinama koje su se pojavile o njegovom odlasku iz Crvene zvezde.

"To su glasine samo. Ovdje sam, imam svoj posao, fokus je na tome. Vi znate isto što i ja. Da li sam zadovoljan? Da, zadovoljan sam u Zvezdi. Ovo je prvi put da sam u Evropi u nekom timu dvije sezone. Rekao sam to i ranije, osjećam se dobro u timu, sa trenerom, stručnim tabom, menadžmentom. Vi novinari me ponekad naljutite. Jedan dan ste srećni, drugi dan ste ljuti, ali sam to prihvatio i ostajem isti. To je to", zaključio je Mekintajer.

